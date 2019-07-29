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Факти / Lifestyle

Топ-15 пісень, які неможливо викинути з голови

Існують пісні, які надовго засідають у голові та можуть годинами повторюватися по колу. Після разового прослуховування цих композицій ми мимоволі їх підспівуємо, а викинути нав’язливу мелодію з голови рідко кому вдається.

Музика

15 пісень-липучок, які вчені називають “вушними хробаками”, – у добірці Фактів ICTV.

Axel F – Crazy Frog

Гриби – Тает Лед

Bomfunk MC’s – Freestyler

Ленінград — Експонат

Las Ketchup – The Ketchup Song

Время и Стекло – Ім’я 505

Holly Dolly – Dolly Song

Потап і Настя feat. Б’янка – Стиль собачки

MC Hammer – U Can’t Touch This

ESTRADARADA – Вите Надо Выйти

Aqua – Barbie Girl

Тіматі feat. Рекорд Оркестр – Баклажан

Los del Rio – Macarena

Вірка Сердючка – Dancing Lasha Tumbai

Triplex – Бригада

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Також Факти ICTV дібрали 20 найвідоміших пісень усіх часів про літо.

Фото: Pixabay

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