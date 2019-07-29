Існують пісні, які надовго засідають у голові та можуть годинами повторюватися по колу. Після разового прослуховування цих композицій ми мимоволі їх підспівуємо, а викинути нав’язливу мелодію з голови рідко кому вдається.
15 пісень-липучок, які вчені називають “вушними хробаками”, – у добірці Фактів ICTV.
Axel F – Crazy Frog
Гриби – Тает Лед
Bomfunk MC’s – Freestyler
Ленінград — Експонат
Las Ketchup – The Ketchup Song
Время и Стекло – Ім’я 505
Holly Dolly – Dolly Song
Потап і Настя feat. Б’янка – Стиль собачки
MC Hammer – U Can’t Touch This
ESTRADARADA – Вите Надо Выйти
Aqua – Barbie Girl
Тіматі feat. Рекорд Оркестр – Баклажан
Los del Rio – Macarena
Вірка Сердючка – Dancing Lasha Tumbai
Triplex – Бригада
Читайте: Музика, секс і наркотики – вчені пояснили зв’язок
Також Факти ICTV дібрали 20 найвідоміших пісень усіх часів про літо.