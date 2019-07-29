Рецепт сливового пирога, який з 1983 року щорічно протягом 12 років публікувала газета The New York Times, став найпопулярнішим. Кажуть, що пиріг неймовірною смачний і простий у приготуванні. Перевіримо?

Сливовий пиріг із газети The New York Times

Що необхідно для приготування сливового пирога:

3/4 склянки цукру + 2 ст. л. на посипку

113 г вершкового масла або маргарину

1 стакан пшеничного борошна

2 яйця

1 ч. л. розпушувача для тіста

дрібка солі

12 слив сорту Угорка або чорнослив

1 ч. л. кориці

Як готувати:

1. Збити цукор з вершковим маслом.

2. Додати яйця і сіль, ще раз збити.

3. Обережно додати борошно з розпушувачем і перемішати ложкою.

4. Розігріти духовку до 175-180 градусів.

5. Форму діаметром 20-25 см змастити маслом, присипати борошном, викласти і розрівняти тісто.

6. Сливи розділити на половинки і викласти на тісто, що не вдавлюючи.

7. Змішати 2 ст. л. цукру з 1 ч. л. кориці і присипати сливи цією сумішшю.

8. Поставити в духовку на 40-45 хвилин – до появи хрусткої скоринки.

9. Подавати сливовий пиріг краще теплим, з кулькою ванільного морозива.

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