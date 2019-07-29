Рецепт сливового пирога, який з 1983 року щорічно протягом 12 років публікувала газета The New York Times, став найпопулярнішим. Кажуть, що пиріг неймовірною смачний і простий у приготуванні. Перевіримо?
Сливовий пиріг із газети The New York Times
Що необхідно для приготування сливового пирога:
- 3/4 склянки цукру + 2 ст. л. на посипку
- 113 г вершкового масла або маргарину
- 1 стакан пшеничного борошна
- 2 яйця
- 1 ч. л. розпушувача для тіста
- дрібка солі
- 12 слив сорту Угорка або чорнослив
- 1 ч. л. кориці
Як готувати:
1. Збити цукор з вершковим маслом.
2. Додати яйця і сіль, ще раз збити.
3. Обережно додати борошно з розпушувачем і перемішати ложкою.
4. Розігріти духовку до 175-180 градусів.
5. Форму діаметром 20-25 см змастити маслом, присипати борошном, викласти і розрівняти тісто.
6. Сливи розділити на половинки і викласти на тісто, що не вдавлюючи.
7. Змішати 2 ст. л. цукру з 1 ч. л. кориці і присипати сливи цією сумішшю.
8. Поставити в духовку на 40-45 хвилин – до появи хрусткої скоринки.
9. Подавати сливовий пиріг краще теплим, з кулькою ванільного морозива.
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