Шахраї вигадали нову аферу, тепер вони пропонують безкоштовне взуття від нібито компанії Adidas.

“Аdidas роздає 3000 пар взуття,” – такі повідомлення приходять у месенджери жителям різних країн, у тому числі й українцям.

У повідомленні також є посилання, за яким людині пропонують перейти. Воно веде на фішинговий сайт, який здатний викрасти особисту інформацію та паролі. Діє це так – людина вводить дані своєї карти, номер, термін дії, CVV-код і пароль для того, щоб оплатити на сайті, наприклад, кросівки. Спеціальна програма копіює інформацію і краде гроші з карти.

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Ще один ризик цієї розсилки – користувачі можуть втратити доступ до особистих акаунтів у соцмережах.

До речі, раніше ми писали, як захистити заощадження на банківській карті від шахраїв.