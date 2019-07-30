Гороскоп на тиждень з 30 липня по 4 серпня для всіх знаків зодіаку читайте на Фактах ICTV.
Протягом тижня на всіх знаків зодіаку очікують стрімкі, але мінливі любовні пориви, несподівані зустрічі та нові закоханості.
Про це у гороскопі на тиждень для всіх знаків зодіаку говорить астролог Влад Росс.
Головний лозунг тижня – На ловця і звір.
У період з 1 по 4 серпня очікується кохання з першого погляду без контролю у стосунках і почуттях. Цього тижня потрібно планувати від зворотного, так як все задумане здійсниться з точністю до навпаки.
Можливі також несподівані тренди валют, наприклад, гривня може ще більше зміцнитися.
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З 1 серпня на молодих, креативних, творчих людей чекає успіх. Буде багато викликів і щасливих збігів обставин.
Особливо успіх може бути у Водоліїв. Телець, навпаки, може бути не підготовлений до несподіваних ударів долі.
До слова, раніше Факти ICTV публікували політичний гороскоп на 2019 рік для України.