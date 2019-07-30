PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Гороскоп на тиждень з 30 липня до 4 серпня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень з 30 липня по 4 серпня для всіх знаків зодіаку читайте на Фактах ICTV.

Гороскоп на тиждень з 30 липня до 4 серпня для всіх знаків зодіаку

Протягом тижня на всіх знаків зодіаку очікують стрімкі, але мінливі любовні пориви, несподівані зустрічі та нові закоханості.

Про це у гороскопі на тиждень для всіх знаків зодіаку говорить астролог Влад Росс.

Головний лозунг тижня – На ловця і звір.

У період з 1 по 4 серпня очікується кохання з першого погляду без контролю у стосунках і почуттях. Цього тижня потрібно планувати від зворотного, так як все задумане здійсниться з точністю до навпаки.

Можливі також несподівані тренди валют, наприклад, гривня може ще більше зміцнитися.

Читайте: Любовний гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку

З 1 серпня на молодих, креативних, творчих людей чекає успіх. Буде багато викликів і щасливих збігів обставин.

Особливо успіх може бути у Водоліїв. Телець, навпаки, може бути не підготовлений до несподіваних ударів долі.

До слова, раніше Факти ICTV публікували політичний гороскоп на 2019 рік для України.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка