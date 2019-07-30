Міжнародний день дружби відзначають щороку 30 липня. Найкращі привітання з Днем дружби 2019 у гіфках зібрали Факти ICTV.

З Днем дружби у всьому світі щорічно вітають 30 липня. Міжнародний день дружби святкується за ініціативою ООН з 2011 року.

Мета цього свята – зміцнити дружбу між народами світу та показати, що хоча культури та погляди у кожного різні, проте люди рівні між собою та заслуговують поваги.

Кращі привітання у гіфках з Днем дружби 2019 зібрали для вас Факти ICTV.































Кращі гіфки-привітання з Міжнародним днем дружби / 8 фотографий

Читайте: СМС та привітання у картинках з Міжнародним днем дружби

До слова, раніше Факти ICTV публікували привітання з Днем дружби у віршах і картинках.