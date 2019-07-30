PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Кращі гіфки-привітання з Міжнародним днем дружби

Міжнародний день дружби відзначають щороку 30 липня. Найкращі привітання з Днем дружби 2019 у гіфках зібрали Факти ICTV.

Кращі гіфки-привітання з Міжнародним днем дружби

З Днем дружби у всьому світі щорічно вітають 30 липня. Міжнародний день дружби святкується за ініціативою ООН з 2011 року.

Мета цього свята – зміцнити дружбу між народами світу та показати, що хоча культури та погляди у кожного різні, проте люди рівні між собою та заслуговують поваги.

Кращі привітання у гіфках з Днем дружби 2019 зібрали для вас Факти ICTV.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Кращі гіфки-привітання з Міжнародним днем дружби / 8 фотографий

Читайте: СМС та привітання у картинках з Міжнародним днем дружби

До слова, раніше Факти ICTV публікували привітання з Днем дружби у віршах і картинках.

Фото: Unsplash

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка