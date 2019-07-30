Міжнародний день дружби між державами, культурами та всіма людьми на Землі святкують 30 липня. Факти ICTV зібрали найкращі привітання у віршах і картинках, які ще раз нагадають про важливість вашої дружби.
30 липня свято – Міжнародний день дружби. Свято зовсім молоде – лише в 2011 році Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про його проведення.
– Дружба між народами, державами, культурами і окремими особами може надихнути на забезпечення миру. Дружба будує мости між суспільствами, які шанують культурну різноманітність, — наголошується в документі.
Дружба є найважливішим елементом як взаєморозуміння, так і гарних добросусідських відносин.
Усі люди різні, зі своєюю культурою та підходами у вирішенні тих чи інших питань, але не маючи дружби між собою, ми починаємо наражати на небезпеку оточуючих нас людей і самих себе.
Читайте: У Києві активісти “розкололи” арку Дружби народів
Пропонуємо привітання з Днем дружби, які допоможуть порадувати близьку людину добрими і приємними словами.
***
Без друзів на світі ніяк прожити не можна,
В радості, і в біді з тобою завжди друзі,
Дружба всі перешкоди дозволить усунути,
Весело і щасливо нам з друзями жити.
***
***
Привіт, друже, день такий чудовий,
Хай погляд твій буде веселіше,
Тобі відкрию секрет, якщо невідомо,
Сьогодні свято наше, міжнародний день друзів.
***
***
Друже мій, в житті всяке буває,
Було багато різного у нас,
Але дружба наша не зникає,
Вона лише окрилює нас.
У день друзів, бажаю тобі тільки щастя,
Хай зникнуть назавжди напасті,
Здоров’я, бадьорість, молодість бажаю зберегти,
І багато – багато літ прожити.
***
***
Справжній друг, яке щастя,
Якщо поруч він, йдуть всі негоди,
І сумніви зникають, як тала вода,
Дай Бог, щоб дружба міцна завжди жила.
Сьогодні день друзів, вітаю,
Веселися по повній і не сумуй,
Радості і щастя я тобі бажаю,
А особливо великого щастя в любові.
***
Факти ICTV також склали для вас календар державних свят на 2019 рік.