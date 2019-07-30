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Факти / Lifestyle

Міжнародний день дружби – найкращі привітання у віршах і картинках

Міжнародний день дружби між державами, культурами та всіма людьми на Землі святкують 30 липня. Факти ICTV зібрали найкращі привітання у віршах і картинках, які ще раз нагадають про важливість вашої дружби.

День Матері 2019

30 липня свято – Міжнародний день дружби. Свято зовсім молоде – лише в 2011 році Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про його проведення.

– Дружба між народами, державами, культурами і окремими особами може надихнути на забезпечення миру. Дружба будує мости між суспільствами, які шанують культурну різноманітність, — наголошується в документі.

Дружба є найважливішим елементом як взаєморозуміння, так і гарних добросусідських відносин.

Усі люди різні, зі своєюю культурою та підходами у вирішенні тих чи інших питань, але не маючи дружби між собою, ми починаємо наражати на небезпеку оточуючих нас людей і самих себе.

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Пропонуємо привітання з Днем дружби, які допоможуть порадувати близьку людину добрими і приємними словами.

***

Без друзів на світі ніяк прожити не можна,

В радості, і в біді з тобою завжди друзі,

Дружба всі перешкоди дозволить усунути,

Весело і щасливо нам з друзями жити.

***

***

Привіт, друже, день такий чудовий,

Хай погляд твій буде веселіше,

Тобі відкрию секрет, якщо невідомо,

Сьогодні свято наше, міжнародний день друзів.

***

***

Друже мій, в житті всяке буває,
Було багато різного у нас,
Але дружба наша не зникає,
Вона лише окрилює нас.
У день друзів, бажаю тобі тільки щастя,
Хай зникнуть назавжди напасті,
Здоров’я, бадьорість, молодість бажаю зберегти,
І багато – багато літ прожити.

***

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Міжнародний день дружби – найкращі привітання у віршах і картинках / 9 фотографий

 

***

Справжній друг, яке щастя,
Якщо поруч він, йдуть всі негоди,
І сумніви зникають, як тала вода,
Дай Бог, щоб дружба міцна завжди жила.
Сьогодні день друзів, вітаю,
Веселися по повній і не сумуй,
Радості і щастя я тобі бажаю,
А особливо великого щастя в любові.

***

Факти ICTV також склали для вас календар державних свят на 2019 рік.

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