Міжнародний день дружби між державами, культурами та всіма людьми на Землі святкують 30 липня. Факти ICTV зібрали найкращі привітання у віршах і картинках, які ще раз нагадають про важливість вашої дружби.

30 липня свято – Міжнародний день дружби. Свято зовсім молоде – лише в 2011 році Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про його проведення.

– Дружба між народами, державами, культурами і окремими особами може надихнути на забезпечення миру. Дружба будує мости між суспільствами, які шанують культурну різноманітність, — наголошується в документі.

Дружба є найважливішим елементом як взаєморозуміння, так і гарних добросусідських відносин.

Усі люди різні, зі своєюю культурою та підходами у вирішенні тих чи інших питань, але не маючи дружби між собою, ми починаємо наражати на небезпеку оточуючих нас людей і самих себе.

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Пропонуємо привітання з Днем дружби, які допоможуть порадувати близьку людину добрими і приємними словами.

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Без друзів на світі ніяк прожити не можна,

В радості, і в біді з тобою завжди друзі,

Дружба всі перешкоди дозволить усунути,

Весело і щасливо нам з друзями жити.

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Привіт, друже, день такий чудовий,

Хай погляд твій буде веселіше,

Тобі відкрию секрет, якщо невідомо,

Сьогодні свято наше, міжнародний день друзів.

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Друже мій, в житті всяке буває,

Було багато різного у нас,

Але дружба наша не зникає,

Вона лише окрилює нас.

У день друзів, бажаю тобі тільки щастя,

Хай зникнуть назавжди напасті,

Здоров’я, бадьорість, молодість бажаю зберегти,

І багато – багато літ прожити.

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Міжнародний день дружби – найкращі привітання у віршах і картинках / 9 фотографий

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Справжній друг, яке щастя,

Якщо поруч він, йдуть всі негоди,

І сумніви зникають, як тала вода,

Дай Бог, щоб дружба міцна завжди жила.

Сьогодні день друзів, вітаю,

Веселися по повній і не сумуй,

Радості і щастя я тобі бажаю,

А особливо великого щастя в любові.

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