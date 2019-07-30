30 липня у світі і в Україні відзначають Міжнародний день дружби. Факти ICTV зібрали найкращі смс-привітання та привітання у картинках.

Міжнародний день дружби святкується за ініціативою ООН з 2011 року і щорічно випадає на одну і ту ж дату.

Він вважається святом миру, любові, відсутності кордонів між національностями, релігіями та політичними інтересами. Сьогодні це одна з наймолодших міжнародних святкових дат.

День дружби святкує народ,

Весь світ один одного вітає.

Нехай кожен дружбу береже,

І про друзів не забуває!

***

З днем друзів хочу привітати,

Це свято для всіх нас.

Дружбу світлу прославити,

Ту, що вилікує час.

Вам берегти друзів бажаю,

Ніколи не зраджувати,

Допомагати, любити і вірити,

Любити і розуміти.

***

Друже мій, в житті всяке буває,

Було багато різного у нас,

Але дружба наша не зникає,

Вона лише окрилює нас.

У день дружби, бажаю тобі тільки щастя,

Хай зникнуть назавжди напасті,

Здоров’я, бадьорість, молодість бажаю зберегти,

І багато – багато літ прожити.

***

Хай щастя заходить до тебе щоденно,

Щоб ти не втомився у справах буденних,

Зі смаком кохання собі обирав,

Любив до нестями й себе шанував.

Хай модні курорти завжди зустрічають,

На добру роботу тебе надихають,

Щоб все, що хотів, ти одразу придбав,

Ні в чому потреби ніколи не мав.

Нехай “по феншую” все буде в житті,

Друган мій, ось що я бажаю тобі!

***

З днем друзяк тебе вітаю!

Щастя, радості бажаю,

Щоб достаток був у домі,

Щоб були усі здорові.

Сміх лунав щоб навкруги,

Щоби зникли вороги,

Щоб любов завжди була,

Щоб дружинонька цвіла.

Хай із неба ангелок

Береже рідний куток!

***

Бажаю мріяти, кохати,

Та від життя все краще брати,

Та посміхатися, радіти,

Та й на місці не сидіти,

Й по роботі просуватись,

На відпочинку відриватись.

Ти не гальмуй, тебе благаю

Й з днем друзяк тебе вітаю!

З днем друзів хочу привітати,

Це свято для всіх нас.

Дружбу світлу прославити,

Ту, що вилікує час.

Вам берегти друзів бажаю,

Ніколи не зраджувати,

Допомагати, любити і вірити,

Любити і розуміти.























СМС та привітання у картинках з Міжнародним днем дружби / 6 фотографий

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