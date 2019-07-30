30 липня у світі і в Україні відзначають Міжнародний день дружби. Факти ICTV зібрали найкращі смс-привітання та привітання у картинках.
Міжнародний день дружби святкується за ініціативою ООН з 2011 року і щорічно випадає на одну і ту ж дату.
Він вважається святом миру, любові, відсутності кордонів між національностями, релігіями та політичними інтересами. Сьогодні це одна з наймолодших міжнародних святкових дат.
День дружби святкує народ,
Весь світ один одного вітає.
Нехай кожен дружбу береже,
І про друзів не забуває!
***
З днем друзів хочу привітати,
Це свято для всіх нас.
Дружбу світлу прославити,
Ту, що вилікує час.
Вам берегти друзів бажаю,
Ніколи не зраджувати,
Допомагати, любити і вірити,
Любити і розуміти.
***
Друже мій, в житті всяке буває,
Було багато різного у нас,
Але дружба наша не зникає,
Вона лише окрилює нас.
У день дружби, бажаю тобі тільки щастя,
Хай зникнуть назавжди напасті,
Здоров’я, бадьорість, молодість бажаю зберегти,
І багато – багато літ прожити.
***
Хай щастя заходить до тебе щоденно,
Щоб ти не втомився у справах буденних,
Зі смаком кохання собі обирав,
Любив до нестями й себе шанував.
Хай модні курорти завжди зустрічають,
На добру роботу тебе надихають,
Щоб все, що хотів, ти одразу придбав,
Ні в чому потреби ніколи не мав.
Нехай “по феншую” все буде в житті,
Друган мій, ось що я бажаю тобі!
***
З днем друзяк тебе вітаю!
Щастя, радості бажаю,
Щоб достаток був у домі,
Щоб були усі здорові.
Сміх лунав щоб навкруги,
Щоби зникли вороги,
Щоб любов завжди була,
Щоб дружинонька цвіла.
Хай із неба ангелок
Береже рідний куток!
***
Бажаю мріяти, кохати,
Та від життя все краще брати,
Та посміхатися, радіти,
Та й на місці не сидіти,
Й по роботі просуватись,
На відпочинку відриватись.
Ти не гальмуй, тебе благаю
Й з днем друзяк тебе вітаю!
З днем друзів хочу привітати,
Це свято для всіх нас.
Дружбу світлу прославити,
Ту, що вилікує час.
Вам берегти друзів бажаю,
Ніколи не зраджувати,
Допомагати, любити і вірити,
Любити і розуміти.
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