Сервіси SoundCloud, Deezer, Spotify, Zvooq і YouTube-music зручно використовувати для прослуховування улюбленої музики.

Без музики сьогодні нікуди. Вона може підтримати, коли сумно, підняти настрій, вмикне ностальгію та змусить танцювати.

Факти ICTV зібрали кілька додатків для прослуховування музики.

Це один з найвідоміших сайтів для поширення музики. Також ресурс виконує функції соціальної мережі.

Тут можна послухати найпопулярніші пісні, нові альбоми улюблених виконавців і самим завантажити треки.

Deezer дозволяє в потоковому форматі слухати записи найбільших лейблів на різних пристроях в режимі онлайн або офлайн.

В бібліотеці Deezer налічується понад 40 млн ліцензованих треків, більше 2 млн альбомів і більше 30 тис. радіостанцій.

Платна підписка коштує 3,99 євро в місяць, перший надається безкоштовно.

Вона надає доступ до більшої кількості треків і прибирає рекламу.

До того ж, на сайті вказано, що підписка дається без зобов’язань. Ви зможете відмовитися від неї в будь-який момент.

Сайт зроблено у вигляді інтерактивної музичної карти світу.

Тут можна почути пісні, які в режимі реального часу слухають у світі.

України на музичній карті поки немає, але можна послухати інші країни.

На Zvooq можна слухати музику без пауз. Якщо встановити додаток сервісу, слухати музику можна навіть без доступу до інтернету.

Треки можна слухати безкоштовно і без обмежень.

Zvooq працює легально, тому, якщо ви захочете завантажити пісню або альбом, то за них доведеться заплатити.

YouTube-music вийшов зовсім недавно і відразу багатьом користувачам сподобався.

Тут можна слухати улюблену музику, формувати плейлисти.

Крім того, додаток самостійно робить підбірки під настрій, для спорту, для концентрації, хіт-паради, новинки тощо.

YouTube-music також запам’ятовує, що ви слухали кілька разів і самостійно формує ваш плейлист, виходячи з переваг.

А ще є добірки пісень, які були популярними, коли ви народилися.

Тут музика безкоштовна, проте можна підключити за 79 грн/міс YouTube-music Premium, який буде безкоштовним перший місяць та дозволить завантажувати кліпи, слухати музику без реклами і в фоновому режимі (YouTube вимикає музику, якщо ви ставите телефон на блокування або переходите в іншу програму.)

Нагадаємо, Forbes назвав найдорожчих музикантів 2018 року.