Літо добігло середини, а фестивальний сезон у розпалі. Які фестивали пройдуть літом – розкажуть Факти ICTV.

В Україні проходять щорічно безліч музичних фестивалів, які складно порахувати. Найкрупніші з них – Atlas Weekend, Upark Festival, Zaxidfest, Файне місто. У Європі їх ще більше, а безвіз дає можливість українцям відвідати будь-який.

Музична культура в Україні починає відроджуватися, про що свідчать приїзди актуальних музикантів із світовими іменами.

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Також Україну намагаються не проїжджати повз і легенди музики, які на піку вже не одне десятиліття.

Atlas Weekend вже закінчився, але Факти ICTV уважно стежили за всіма подіями заходу. Про позитивні моменти і про мінуси можна почитати тут.

Факти ICTV зібрали найпопулярніші українські та європейські фестивалі, які необхідно відвідати хоча б раз у житті.

Музичні фестивалі України

Koktebel Jazz Festival

На початку квітня починається реалізація квитків на Koktebel Jazz Festival, який проходить в Чорноморську.

Цього року організатори фестивалю зіткнулися з підвищеною орендною платою, яка поставила під питання проведення заходу.

Тому Koktebel Jazz Festival 2019 пройде у Києві, на Трухановому острові, 6-8 вересня.

Файне місто

Щорічний фестиваль у Тернополі, який проходить цього року з 22 по 28 липня.

Тут будуть представлені майже всі молодіжні напрямки, а саме pop, rock, folk, alternative, dance.

Абонемент на всі дні фестивалю обійдеться в 1290 грн, а на один день 860 грн. Також діють знижки на покупку дводенного абонемента.

На території буде паркінг і кемпінг.

Line-up: Powerwolf, The Hardkiss, Kadebostany, Eskimo Callboy, Detach, Элизиум, Нервы, FliT, Rideau, VelikhanBand, Avatar, Мотанка.

Фестивалі Европи

Sziget (Обуда, Венгрия)

Щорічний фестиваль музики, культури і мистецтва. П’ятий за величиною фестиваль у світі.

Проходить з 1993 року на острові Обуда. Цього року – з 7 по 13 серпня.

Вартість абонемента на сім днів обійдеться в €339 (10 115 грн). А одноденні квитки від €75 (2 240 грн) до €89 (2 655 грн).

Як і на будь-якому європейському фестивалі тут є все – від фудкортів до фотозон.

Sziget пропонує гостям, крім усього, послуги пральні, пошти і камери схову до щоденного догляду за дітьми.

Лайнап фестивалю дійсно вражає. Тижневе свято вже розписане по днях.

Раніше Факти ICTV публікували 10 найочікуваніших концертів 2019 року.