Яким буде 31 липня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.
Енергії дня сприятимуть справам, спрямованим на очищення і позбавленню від непотрібного.
Сьогодні можна спробувати позбутися від чогось, з чим ви вже намагалися раніше попрощатися, але в силу будь-яких причин це не вийшло.
Вдалий час, щоб позбутися від зайвого в просторі, розумі, очистити тіло і підготуватися до реалізації нових проектів і справ.
Сьогодні бажано вибирати прості повсякденні справи і не перенапружуватися – подбайте про своє здоров’я і збереження особистої енергії.
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Також сприятливі будь-які духовні практики, дотримання поста або хоча б здорової дієти, медитація і заняття йогою.
Для активних соціальних контактів день не підходить, але якщо все ж спілкування неминуче, намагайтеся проявити терпимість і турботу по відношенню до оточуючих.
Несприятливо: підстригання нігтів, стрижка волосся, початок подорожей.
Раніше Факти ICTV публікували політичний гороскоп на 2019 рік для України.