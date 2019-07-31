Яким буде 31 липня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Енергії дня сприятимуть справам, спрямованим на очищення і позбавленню від непотрібного.

Сьогодні можна спробувати позбутися від чогось, з чим ви вже намагалися раніше попрощатися, але в силу будь-яких причин це не вийшло.

Вдалий час, щоб позбутися від зайвого в просторі, розумі, очистити тіло і підготуватися до реалізації нових проектів і справ.

Сьогодні бажано вибирати прості повсякденні справи і не перенапружуватися – подбайте про своє здоров’я і збереження особистої енергії.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 29 липня до 4 серпня

Також сприятливі будь-які духовні практики, дотримання поста або хоча б здорової дієти, медитація і заняття йогою.

Для активних соціальних контактів день не підходить, але якщо все ж спілкування неминуче, намагайтеся проявити терпимість і турботу по відношенню до оточуючих.

Несприятливо: підстригання нігтів, стрижка волосся, початок подорожей.

Раніше Факти ICTV публікували політичний гороскоп на 2019 рік для України.