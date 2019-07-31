У NASA дали кілька порад, як зробити якісні фотографії метеорного потоку Персеїди.

Цього тижня Земля почне перехід через метеорний потік Персеїди. NASA дає поради, як краще зробити фотографії цього природнього явища.

Експерти з NASA опублікували основні поради для фіксації метеорного потоку Персеїди, який почнеться в період з другого по четверте серпня, а досягне свого піку 11, 12 і 13 серпня.

Фахівці пропонують виїхати якнайдалі від міських вогнів та знайти місце з найбільш темним і чистим небом.

Для різкого якісного знімка вони радять використовувати штатив, максимально тривалу витримку і таймер або дистанційне керування затвором камери.

Найменший рух руки при натисканні кнопки може зіпсувати всю виконану роботу. Краще використовувати найбільш широкоформатний об’єктив або риб’яче око, щоб захопити якомога більше простору.

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Навіть якщо ви аматор – краще перевести фотоапарат в режим ручного фокусування, бо уночі автофокус не зрозуміє на якому саме місці потрібно акцентувати увагу.

Бажано завчасно направити об’єктив у потрібну сторону. Найбільше залежить від швидкості затвора – на максимальних значеннях ви можете відобразити не тільки як згоряють метеори, але і смуги від пересування зірок.

Якщо ви хочете, щоб мільйони маленьких точок залишалися статичними – краще не перебільшувати з shutter speed. Очікується від 60 до 70 матеорів на годину.

Детально про небезпеки коридору затемнень і заборони цього періоду – у матеріалі на Фактах ICTV.