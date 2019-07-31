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Метеорний потік Персеїди: як зробити фото зорепаду

У NASA дали кілька порад, як зробити якісні фотографії метеорного потоку Персеїди.

Метеорний потік Персеїди: як зробити фото зорепаду

Цього тижня Земля почне перехід через метеорний потік Персеїди. NASA дає поради, як краще зробити фотографії цього природнього явища.

Експерти з NASA опублікували основні поради для фіксації метеорного потоку Персеїди, який почнеться в період з другого по четверте серпня, а досягне свого піку 11, 12 і 13 серпня.

Фахівці пропонують виїхати якнайдалі від міських вогнів та знайти місце з найбільш темним і чистим небом.

Для різкого якісного знімка вони радять використовувати штатив, максимально тривалу витримку і таймер або дистанційне керування затвором камери.

Найменший рух руки при натисканні кнопки може зіпсувати всю виконану роботу. Краще використовувати найбільш широкоформатний об’єктив або риб’яче око, щоб захопити якомога більше простору.

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Навіть якщо ви аматор – краще перевести фотоапарат в режим ручного фокусування, бо уночі автофокус не зрозуміє на якому саме місці потрібно акцентувати увагу.

Бажано завчасно направити об’єктив у потрібну сторону. Найбільше залежить від швидкості затвора – на максимальних значеннях ви можете відобразити не тільки як згоряють метеори, але і смуги від пересування зірок.

Якщо ви хочете, щоб мільйони маленьких точок залишалися статичними – краще не перебільшувати з shutter speed. Очікується від 60 до 70 матеорів на годину.

Детально про небезпеки коридору затемнень і заборони цього періоду – у матеріалі на Фактах ICTV.

Джерело: NASA

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