Починається останній місяць літа, а разом з ним побільшає релізів відеоігор. Факти ICTV зібрали три проекти, на які варто звернути увагу у серпні.

Control

Духовний наступник відеогри Quantum Break під назвою Control виходить вже наприкінці серпня. Як і від попередника, від новинки можна очікувати не тільки цікавого застосування зброї, але й різноманітних паранормальних вмінь в арсеналі головної героїні Джесс Фейден.

За сюжетом відеогри, Джесс потрапляє в Федеральне бюро контролю, яке займається стримуванням явищ, які виходять за межі науки. Її ціль – врятувати брата, якого забрало бюро після того, як у її рідному місті сталося паранормальне явище.

Проте дуже швидко стає зрозуміло, що Федеральне бюро контролю було атаковане невідомою силою, і головна героїня вирішує допомогти агентам у боротьбі з нею.

У війні з паранормальним Джесс допоможе не тільки незвичайний пістолет, який може перетворюватися на різну зброю, але й арсенал здібностей, завдяки яким вона може силою думки жбурляти предмети у ворогів, зависати у повітрі та захоплювати контроль над розумом.

Хоча події Control мають відбуватися в одній великій будівлі, це не означає, що у гравців не буде можливості її дослідити. Крім основних завдань у відеогрі будуть і різноманітні додаткові місії, які дадуть змогу більше дізнатися про персонажів і те, що відбувається у бюро.

Загалом, від Control варто очікувати динамічних перестрілок, як і в Quantum Break, проте з більшою кількістю паранормального, але на тому самому ігровому рушії Northlight Engine і відмінною графікою.

Створюючи відеогру, розробники з Remedy Entertainment надихалися жанром Metroidvania, тому нас чекає щось дійсно цікаве.

Дата виходу: 27 серпня

Платформи: ПК, PlayStation 4, Xbox One

The Dark Pictures: Man of Medan

Через чотири роки після успіху Until Dawn студія Supermassive Games повернулася до жанру хоррор і вирішила створити антологію інтерактивного кіно під назвою The Dark Pictures.

Планується, що одна частина серії виходитиме кожні півроку. Вони не будуть пов’язані загальним сюжетом і розповідатимуть різні моторошні історії.

Першою частиною серії стане відеогра під назвою Man of Medan, яка розповідатиме про п’ятьох людей, які опинилися на кораблі-привиді і мають протидіяти не тільки потойбічним силам, але й людям.

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Як прийнято в жанрі, події гри змінюватимуться залежно від вибору гравця, і все може завершитися як смертю усіх головних героїв, так і хеппі-ендом.

Крім того, у грі з’явиться два режими мультиплеєру під назвами Shared Story та Movie Night. Один з них дозволить проходити відеогру разом з іншим гравцем, на рішення якого ви не зможете вплинути.

Другий розрахований на проходження “на одному дивані”, під час якого кожен з гравців візьме під контроль одного з головних героїв.

Оскільки ціна на The Dark Pictures: Man of Medan менша, ніж на стандартні відеоігри такого формату, варто очікувати, що і її проходження займе менше часу, ніж велике інтерактивне кіно, проте функції мультиплеєра мають додати їй реграбельності.

Дата виходу: 30 серпня

Платформи: ПК, PlayStation 4, Xbox one

Astral Chain

Поки усі фанати Bayonetta чекають новин про третю частину серії, розробники з Platinum Games вирішили трохи розбавити очікування новою відеогрою у жанрі Hack and Slash під назвою Astral Chain.

Хоча ця відеогра – зовсім нова серія, участь у її створенні беруть Такахіса Таура, який відомий роботою над хітом Nier: Automata, та Хідекі Камія, який створив серії відеоігор Devil May Cry та Bayonetta.

Сюжет розкаже про спецзагін майбутнього, якому доведеться вступити у боротьбу з прибульцями з іншого виміру, яких називають химерами. Гравцю, у ролі новачка загону, доведеться протистояти істотам, які з’явилися в одному з міст.

Platinum Games завжди любили додавати своїм відеоіграм унікальності, і Astral Chain не стане винятком. Гравцю доведеться керувати не тільки головним героєм, але й живою зброєю, що носить назву Легіон. Саме вона є ключем до того, аби зупинити прибульців, і вміння правильно нею користуватися стане вирішальним фактором.

Навіть незважаючи на досить унікальний підхід, можна з упевненістю сказати, що відеогра припаде до душі усім фанатам жанру Hack and Slash, особливо коли його представників так мало на сучасному поколінні ігрових платформ.

Дата виходу: 30 серпня

Платформи: Nintendo Switch

До слова, компанія Nintendo представила виключно портативну ігрову платформу Switch Lite.

Фото: Remedy, The Dark Pictures, Nintendo

Відео: GameSpot Trailers, PlayStation, Nintendo