Які дні сприятливі в серпні, що і коли варто робити у цей період – читайте в місячному календарі Фактів ICTV.

У місячному календарі на серпень 2019 року зібрані поради в які дні і чому краще приділити увагу, а також те, чого уникати уникати.

Сприятливі дні для рішучих дій: 3, 5, 10, 14, 20, 21 серпня.

Плануванням варто зайнятися: 1, 2, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 25, 26, 28, 29 серпня.

У серпні ще є дні, коли необхідно бути обережним: 4, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 19, 23, 27, 30 серпня.

1 серпня

Цей день буде привабливим для позитивних подій і новин. Однак ви можете зробити свій внесок і збагатити цей світ добрими вчинками. Це час більше підходить для відпочинку, а не для роботи.

2 серпня

Проведіть ревізію і визначте, чого саме вам не вистачає. Гарний час, аби організувати похід по магазинам або зайнятися заготовками на зиму. Крім того, цей день підходить для старту нових проектів.

3 серпня

Сьогодні стануть помітними плоди попередніх праць, що додасть сил. Однак покладатися потрібно лише на себе, цей день не підходить для колективної роботи.

4 серпня

Дозвольте романтиці та кохання зайняти місце у вашому житті. Побачення, знайомства з потенційними половинками – пройдуть успішно. Крім того, сьогодні відчуєте загострення інтуїції.

5 серпня

Цей день підходить для кардинальних метаморфоз у житті – зміни місця роботи або посади, переїзду.

Також день підходить для господарських клопотів, дрібного ремонту та для романтичних побачень.

6 серпня

Сьогодні краще відмовитися від поїздок, подорожей і великих витрат. Розслабтеся, відпочиньте і займіться неспішної рутинною роботою.

7 серпня

Творчий і продуктивний день. Сьогодні вдасться знайти незвичайні варіанти вирішення непростих завдань.

Сьогодні особливе значення зіграє те, що ви говорите, обережніше у висловлюваннях.

8 серпня

Цей день – відмінна можливість почати нове життя. Це може бути зміна стилю або зачіски, нові звички чи хобі.

9 серпня

Нестабільний день в емоційному плані. Сміливі пориви будуть зупинені страхом. Не форсуйте події.

10 серпня

Займіться домашніми клопотами: наведіть лад, сплануйте майбутні справи. Можете зайнятися будівництвом чи ремонтом.

11 серпня

Сьогодні всі таємниці стануть явними, тому уникайте брехні або гіперболізації. Будьте чесним, насамперед, щодо себе самих.

12 серпня

Сьогодні присвятіть час собі та своєму внутрішньому світу. Обміркуйте свої бажання і прагнення. Можете сходити в храм або в ті місця, які вам дарують сили. Для фізичних навантажень не найкращий час.

13 серпня

Сьогодні вам доведеться зіткнутися з деякими випробуваннями, які змусять задуматися про обраний шлях. Однак це буде лише хвилинною слабкістю, яка не повинна вас змусити звернути з наміченого шляху.

14 серпня

Цей день ознаменується нервозністю, а також можливістю тверезо поглянути на речі і виправити недоліки. Головне – не лінуйтеся, постарайтеся вирішити всі проблеми з боргами.

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15 серпня

Завершуйте розпочаті справи, займайтеся благодійністю і добрими справами. Не варто зараз кидати гроші на вітер, краще провести день аскетично.

16 серпня

День гарний для інтелектуальної роботи, ухвалення рішень, проведення масових заходів. Постарайтеся вирішувати всі питання спокійно, не проявляючи агресії.

17 серпня

Сьогодні краще відмовитися від фізичних і розумових навантажень. Краще відпочиньте та розслабтеся.

18 серпня

Прислухайтеся до тих знаків, які вам буде посилати доля. Для активних дій не найкращий момент.

19 серпня

Сьогодні вас чекає важкий день, тому постарайтеся його провести спокійно. Підвищена небезпека травмуватися, так що зведіть до мінімуму заняття екстремальними видами спорту та уважніше дивіться під ноги.

20 серпня

Зелене світло роботі в команді. Сьогодні зробіть акцент на колективній праці. Влаштуйте розбір польотів або постарайтеся побудувати плани.

21 серпня

Ваша енергія дозволить вершити великі справи. Добре братися за глобальне будівництво, переїжджати, вступати на посаду і зав’язувати сімейні стосунки.

22 серпня

Золотий час для поїздок на відпочинок та відряджень. Сприятливо отримувати знання і вести наставницьку діяльність.

23 серпня

Нестабільний день, що характеризується не просто перепадами настрою, а справжніми нападами агресії. Тримайте емоції під контролем. Краще провести день на самоті.

24 серпня

День прекрасно підходить для романтичних знайомств і побачень. Сьогодні неймовірні шанси загладити свою провину перед другою половинкою. Добре призначати дати весілля.

25 серпня

Не форсуйте події. Рук не вистачить і сил теж. Вони сьогодні дуже скромні. Найкраще заняття – відпочинок у всіх його проявах.

26 серпня

Проведіть день спокійно. Краще не попадатися на очі керівництву та не сперечатися.

27 серпня

Успіх дня буде цілком залежати від вашого емоційного настрою. Для фінансових операцій, укладення договорів та ведення переговорів час не підходящий.

28 серпня

У цей день не варто вирушати в подорожі та відрядження. Можете приділити час господарським справам.

29 серпня

Сьогодні життєва енергія піде на спад. Вкрай не бажано зараз відходити від звичного життя, наприклад, переїжджати чи змінювати місце роботи.

30 серпня

Один з важких днів місячного циклу. Треба подвоїти увагу, стримати запал, а емоції тримати під контролем. Уникайте сварок і великих покупок.

31 серпня

Сприятливий день для більшості справ. Сьогодні добре укладати шлюб або знайомитися з другою половинкою. Також сьогодні добре будуть іти справи у бізнеса.

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