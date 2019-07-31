У серпні земляни зможуть спостерігати чорний Місяць. Що це за явище і коли його можна побачити – у матеріалі Фактів ICTV.

Чорний Місяць 2019 – незвичайне явище, яке жителі різних країн зможуть спостерігати двічі за місяць.

Коли чорний Місяць

У ніч з 31 липня на 1 серпня чорний Місяць зможуть спостерігати жителі західної півкулі. А у ніч з 30 на 31 серпня його побачать і на східній стороні Землі.

Жителі Північної і Південної Америки зможуть насолоджуватися цим явищем двічі за місяць.

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Що це за явище

Чорний Місяць називається так через те, що у цей період супутник Землі повністю розчиняється у небі і його неможливо побачити. Це другий молодик у календарному місяці.

У цей період Місяць також наблизиться на максимальну відстань до Землі, тому його можуть називати ще чорним супермолодиком.

До речі, цього тижня земляни зможуть спостерігати за метеорним потоком Персеїди.