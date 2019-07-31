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SkyUp запускає нові рейси до Чехії з трьох міст – графік і ціни

Лоукостер SkyUp Airlines із жовтня запустить нові рейси з Києва, Львова та Харкова до Чехії.

SkyUp запускає нові рейси до Чехії з трьох міст – графік і ціни

Український лоукостер SkyUp Airlines із жовтня запустить три нові рейси до Чехії – з Києва до Пардубіце, зі Львова та Харкова до Праги.

  • Рейс Київ – Пардубіце запустять з 22 жовтня щопонеділка, щовівторка, щоп`ятниці та щонеділі. Вартість квитка від 1 247 грн.
  • Рейс Харків – Прага запустять з 17 жовтня щочетверга та щонеділі. Вартість від 1 501 грн.
  • Рейс Львів – Прага запустять з 17 жовтня щочетверга та щонеділі. Вартість квитка від 992 грн.

З Пардубіце авіакомпанія організовує автобусні трансфери до Праги.

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– Автобуси відправлятимуться через 30 хв. після прибуття літака. Квиток можна буде придбати на сайті або в аеропорту Пардубіце. Ціна квитка в один бік –  ‎€3, туди й назад – €5, – йдеться в повідомленні.

До слова, раніше SkyUp відкрила рейс до Парижа. 12 червня стартує рейс Київ – Ніцца.

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