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Факти / Lifestyle

День інкасатора: найкращі СМС-привітання

1 серпня в Україні відзначають День інкасатора. Факти ICTV підготували СМС-привітання з цим професійним святом.

Пограбування інкасаторського авто в Ірпені

В Україні 1 серпня своє професійне свято відзначають інкасатори. Цей день вперше стали святкувати у 1939 році. Тоді було відкрито перший підрозділ інкасації при Державному банку СРСР. З появою такої структури, виникла і професія інкасатора – одна з найнебезпечніших і найвідповідальніших.

Факти ICTV зібрали СМС-привітання з Днем інкасатора.

***

За місцем призначення
Ви цінний вантаж везете.
Без жодного сумніву,
Професія – в пошані!

Бажаю інкасатору
Удачі і везіння,
Щоб були ви багатими!
Мрії – Здійснення!

***

З днем ​​інкасатора!

У кишенях гроші щоб водилися,
Щоб ти не тільки їх возив –
У кишеню купюри приземлилися,
Щоб щасливий ти і веселий був!

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***

Інкасатор справу знає,
Кожен день і кожну годину
Йому гроші довіряють!

Від душі вас вітаю,
І хочу вам побажати –
Нехай ніщо не завадить
Гроші в банки доставляти!

***

Мій чоловік улюблений, вітаю,
Як інкасатору, бажаю:
Щоб на роботі поважали,
Незамінним називали.

До речі, професія інкасатора одна з найнебезпечніших. 23 липня зухвале пограбування інкасаторського автомобіля сталося у Солом’янському районі Києва.

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