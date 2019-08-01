1 серпня в Україні відзначають День інкасатора. Факти ICTV підготували СМС-привітання з цим професійним святом.
В Україні 1 серпня своє професійне свято відзначають інкасатори. Цей день вперше стали святкувати у 1939 році. Тоді було відкрито перший підрозділ інкасації при Державному банку СРСР. З появою такої структури, виникла і професія інкасатора – одна з найнебезпечніших і найвідповідальніших.
Факти ICTV зібрали СМС-привітання з Днем інкасатора.
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За місцем призначення
Ви цінний вантаж везете.
Без жодного сумніву,
Професія – в пошані!
Бажаю інкасатору
Удачі і везіння,
Щоб були ви багатими!
Мрії – Здійснення!
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З днем інкасатора!
У кишенях гроші щоб водилися,
Щоб ти не тільки їх возив –
У кишеню купюри приземлилися,
Щоб щасливий ти і веселий був!
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Інкасатор справу знає,
Кожен день і кожну годину
Йому гроші довіряють!
Від душі вас вітаю,
І хочу вам побажати –
Нехай ніщо не завадить
Гроші в банки доставляти!
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Мій чоловік улюблений, вітаю,
Як інкасатору, бажаю:
Щоб на роботі поважали,
Незамінним називали.
До речі, професія інкасатора одна з найнебезпечніших. 23 липня зухвале пограбування інкасаторського автомобіля сталося у Солом’янському районі Києва.