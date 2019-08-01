1 серпня в Україні відзначають День інкасатора. Факти ICTV підготували СМС-привітання з цим професійним святом.

В Україні 1 серпня своє професійне свято відзначають інкасатори. Цей день вперше стали святкувати у 1939 році. Тоді було відкрито перший підрозділ інкасації при Державному банку СРСР. З появою такої структури, виникла і професія інкасатора – одна з найнебезпечніших і найвідповідальніших.

Факти ICTV зібрали СМС-привітання з Днем інкасатора.

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За місцем призначення

Ви цінний вантаж везете.

Без жодного сумніву,

Професія – в пошані!

Бажаю інкасатору

Удачі і везіння,

Щоб були ви багатими!

Мрії – Здійснення!

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З днем ​​інкасатора!

У кишенях гроші щоб водилися,

Щоб ти не тільки їх возив –

У кишеню купюри приземлилися,

Щоб щасливий ти і веселий був!

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Інкасатор справу знає,

Кожен день і кожну годину

Йому гроші довіряють!

Від душі вас вітаю,

І хочу вам побажати –

Нехай ніщо не завадить

Гроші в банки доставляти!

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Мій чоловік улюблений, вітаю,

Як інкасатору, бажаю:

Щоб на роботі поважали,

Незамінним називали.

До речі, професія інкасатора одна з найнебезпечніших. 23 липня зухвале пограбування інкасаторського автомобіля сталося у Солом’янському районі Києва.