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Факти / Lifestyle

День інкасатора в Україні – оригінальні привітання в листівках

В Україні День інкасатора святкують 1 серпня. Факти ICTV зібрали найоригінальніші листівки з привітаннями.

День інкасатора в Україні – оригінальні привітання в листівках

День інкасатора в Україні відзначають 1 серпня, хоча поки це свято вважає неофіційними.

Інкасатор – це посадова особа, уповноважена збирати гроші в касах різних організацій і перевозити їх у банк, а також навпаки. Ця робота вважається однією з найбільш небезпечних і відповідальних.

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До Деня інкасатора Факти ICTV створили оригінальні листівки з привітаннями.

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День інкасатора в Україні – оригінальні привітання в листівках / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV публікували календар свят на серпень.

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