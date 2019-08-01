Яким буде 1 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Старту важливих справ і проектів день не сприяє, а ось визначитися з планами на найближчий час цілком бажано.

Можна приділити увагу деталям і нюансам. Варто бути уважнішими до свого емоційного стану, є ймовірність різко реагувати на те, що відбувається.

Енергію добре направити на вивчення, розвиток.

Дратівливість можна направити на діяльність, де потрібна уважність, прояв чітких інструкцій. Також час сприяє осягненню усього містичного, загадкового, незвичайного. Гарний час для початку прийому ліків.

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Для комерційної діяльності, вирішення фінансових питань, підписання важливих угод час не зовсім підходить.

Несприятливо: початок поїздок і подорожей.

До слова, детальний гороскоп на серпень для Фактів ICTV склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).