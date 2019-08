Серпень принесе до Києва, Львова та Одеси безліч довгоочікуваних концертів. Куди піти в серпні – розкажуть Факти ICTV.

Останній місяць літа завершить черговий концертний сезон.

У серпні столицю відвідають всесвітньо відомі музиканти Foals, She Wants Revenge і Royal Blood.

Крім цього, в Києві і в Одесі можна буде відвідати концерти популярного українського гурту LATEXFAUNA.

Також Львів готовий прийняти найбільший музичний фестиваль Zaxidfest.

Факти ICTV обрали найкращі івенти, які варті уваги у серпні.

Тарас Чубай & Плач Єремії

Caribbean Club

2 серпня, 20.00

Вартість: 390-790 грн

Придбати квитки можна тут

Так у світі повелося, я люблю її волосся – ну хіба це не один з найромантичніших рядків українських пісень з часів незалежності?

Скільки під цей суперхіт було пролито сліз, скільки зізнань у коханні, повільних танців, перших поцілунків?

І все завдяки Тарасу Чубаю і гурту Плач Єремії, мастодонтів вітчизняної рок-музики, творчість яких поєднує глибокі філософські тексти та ніжну любовну лірику, гітарні балади та всіма улюблений колорит львівських вулиць.

2 серпня в Caribbean Club легендарний гурт виступить із сольним концертом – це рідкісна можливість почути їх наживо.

Flit

Зелений театр

3 серпня, 19.00

Вартість: 340 грн

Придбати квитки можна тут

Вперше за вісім років Flit збереться у повному складі та виступить з великим сольним концертом у Зеленому театрі!

Flit – це інтелігентний панк-рок колектив Володимира Новікова. Його головний принцип – висміяти нещирість естради та представників шоу-бізнесу, тому не дивуйтеся, що за фасадом зовні простих текстів і олдскульного панк-року ховаються серйозні роздуми на важливі для кожного з нас теми.

3 серпня ми почуємо улюблені пісні бенду, зокрема суперхіт Їжачок з дебютного альбому Світ такий…

Royal Blood

5 серпня, 20.00

Арт-завод Платформа

Вартість: 1290 – 1990 грн

Придбати квитки можна тут

Топовий британський рок-дует Royal Blood готується виступити перед українськими фанатами.

5 серпня зірки фестивалів і чартів відіграють концерт на сцені столичного Арт-заводу Платформа.

Royal Blood покажуть віртуозну блюзову мелодійність і епатажну грубість гаражного року. Рокери подарують українцям улюблені і розривні хіти.

Це буде перший концерт британців, тому хлопці обіцяють викластися на всі 100%.

LATEXFAUNA

10 серпня, 20.00

Зелений театр, Одеса

Вартість: 390 грн

Придбати квитки можна тут

10 серпня в Зеленому театрі виступить популярний київський гурт LATEXFAUNA.

Хлопці тричі виступали в столичному клубі Atlas і щоразу збирали аншлаг. Sold out для музикантів звичайна практика.

Через місяць після виступу на найбільшому українському фестивалі Atlas Weekend LATEXFAUNA вирушає на море і дасть концерт в Одесі.

Гурт виконає пісні, на які всі чекають: “про волохатий вітер і лаймові небеса, про космос і еротичні сни, про алое і про волейбольну команду”.

Zaxidfest

16-18 серпня, 20.00

Село Родатичі, Львівська область

Вартість: 900 грн

Купити квитки можна тут

Під Львовом пройде традиційний музичний фестиваль. Він проходить щорічно з 2009 року.

Захід проводиться без підтримки спонсорів і політичних або будь-яких інших організацій.

Цього року на сценах виступлять: Gogol Bordello, Apocalyptica, You Me At Six, Cradle Of Filth, Lacuna Coil, Noize MC, Ляпис 98, Alyona.Alyona.

Кураж Базар Реп Шмеп Йо

19-й павільйон ВДНГ

17-18 серпня, 11:00

Вартість: 150-250 грн

Придбати квитки можна тут

Організатори одного з найкрутіших благодійних заходів вирішили поєднати приємне з корисним – зустрічайте нову найпотужнішу вечірку Кураж Базар: Реп Шмеп Йо!

Традиційна барахолка залишилась на своєму місці, сміливо приходьте за модними речами, прикрасами та іншими елементами гардероба. Хто скучив за чимось смачненьким – обов’язково завітайте на обід до фудкорту Ulichnaya Eda.

Але яка ж вечірка без музики? На вас чекають виступи хіп-хоп артистів на чолі з Alyona Alyona, дискотека, танцювальні батли, можливість розмалювати стіни графіті та ще багато інших розваг як для дорослих, так й для дітей!

She Wants Revenge

17 серпня, 20.00

BelEtage

Вартість: 990 грн

Купити квитки можна тут

She Wants Revenge не просто гурт. Вони гримуча суміш культових Depeche Mode з Interpol і Bauhaus.

За той час, поки на гурт чекають в Україні, вони встигли записати три альбоми і сходити у відпустку на три роки. Увесь цей час віддані фанати чекали.

І ось настав момент істини – She Wants Revenge дають перший концерт в київському клубі BelEtage 17 серпня.

Варто відзначити, що останній альбом гурту записала аж у далекому 2011 році, але американці працюють над новою платівкою, яку планують випустити в цьому році. Якщо все піде за планом, то Києву пощастить ще раз і ми почуємо новий матеріал одними з перших.

Сергій Жадан

Жовтневий палац

23 серпня, 19.00

Вартість: 150-590 грн

Придбати квитки можна тут

Харківський поет Сергій Жадан – один з головних персонажів сучасної української літератури.

Автор автентично бітницьких романів Ворошиловград і Депеш Мод, кількох збірок поезій та лідер відомого ска-панк гурту Жадан і Собаки 23 серпня відзначає 45-й день народження і з цього приводу запрошує всіх небайдужих на великий творчий вечір у стінах Жовтневого палацу.

Нові вірші, нові історії, несподівані дуети та зіркові гості в особі популярних акторів і музикантів – всіх подробиць організатори не розголошують, бажаючи зберегти інтригу, але гарантують, що обіцяні сюрпризи порадують всіх гостей.

Foals

27 серпня, 19.00

Арт-завод Платформа

Вартість: 1190 – 1790 грн

Придбати квитки можна тут

Foals справедливо вважаються майстрами живих виступів. Про це свідчать премія Q Awards і дві номінації NME за Best Live Act.

Вокаліст Янніс Філіппакіс відомий своєю пристрастю стрибати зі сцени і танцювати з фанатами.

Foals знову покажуть киянам, як правильно запалювати в останні літні дні.

Цього року музиканти презентують новий альбом Everything Not Saved Will Be Lost. Платівка складатиметься з двох частин.

За словами виконавців, їм так сподобалися пісні, що вони вирішили випустити їх всі.

Любомир Мельник

Caribbean Club

27 серпня, 20.00

Вартість: 490-1480 грн

Придбати квитки можна тут

За Любомиром Мельником чимало регалій та творчих здобутків, але декілька з них неможливо ігнорувати – він найшвидший піаніст світу, засновник стилю continuous piano, музичний експериментатор і новатор.

Він розробив власну унікальну мову для фортепіано, названу на честь принципу збереження безперервного, неперевершеного потоку звуку.

Ексклюзивний літній концерт Любомира у Caribbean Club – це неймовірна нагода почути одного з найцікавіших інструментальних музикантів сьогодення.

ТНМК: Симфо хіп-хоп

Арт-завод Платформа

28 серпня, 20.00

Вартість: 590-1790 грн

Придбати квитки можна тут

ТНМК або Танок на майдані Конго багато разів дорослішали, змінювали музичну форму, відкривали у своїй творчості нові грані.

У 2013 році, разом з молодіжним академічним симфонічним оркестром Слобожанщина, вони презентували новий проект Симфо хіп-хоп. Добре знайомі треки Фоззі та Фагота в оркестровому аранжуванні набули епічності, емоційності, а головне – так сподобались фанатам, що наступні роки цей проект був головною родзинкою ТНМК.

Але час рухатись далі, команда зупиняє проект, а на прощання відіграє останній концерт 28 серпня на арт-заводі Платформа.

Кава Квест Фест

ВДНГ

31 серпня 11.00-1 вересня 22.00

Вартість: 100 грн

Придбати квитки можна тут

Наприкінці серпня на шанувальників ароматного зернового напою чекає справжній кавовий оазис посеред одного з найпопулярніших місць для сімейного відпочинку в Києві.

Кава Квест Фест – одкровення для фанатів природного енергетика, для професіоналів своєї справи, бізнесменів, баристів, і всіх, хто захоче дізнатися таємниці ароматних зерен, секрети бізнесу і тонкощі приготування найсмачнішої кави.

Програма заходу вражає масштабами: майстер-класи, лекції, бізнес-тренінги, ярмарок кавового обладнання, філії понад 50 столичних кав’ярень, чемпіонат серед баристів, виступи музичних колективів, кінопокази та багато інших активності,.

LATEXFAUNA

31 серпня, 20.00

ПБК

Вартість: 300 грн

Купити квитки можна тут

В суботній вечір приходьте попрощатися з літом в обіймах променів заходу ще літнього сонця, тримаючи в руках улюблені коктейлі і танцюючи на піску.

Танці під приємний дрім-поп і смішні тексти розбавлять смуток майбутньої осені.

Бонусом для всіх відвідувачів стане подальша клубна вечірка, яка буде безкоштовною для всіх, хто придбав квитки на концерт LATEXFAUNA.

