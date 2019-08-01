Молодик 1 серпня 2019 має низку особливостей. Що варто робити у цей день, а що категорично заборонено – далі у матеріалі.
Молодик 1 серпня 2019 – непростий період, коли можуть виникати негаразди у стосунках та погіршення здоров’я. Але це триватиме недовго, з початку нової фази Місяця справи йтимуть позитивно.
Щоб цей день пройшов максимально комфортно, варто дотримуватися простих правил.
Що не можна робити у молодик 1 серпня:
- починати сварки і конфлікти;
- звільнятися з роботи;
- стригтися;
- робити операції;
- брати і давати гроші у борг.
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Що варто робити у молодик 1 серпня
Молодик – відмінний час для початку всього нового. Можна сідати на дієту, зустрічатися з діловими партнерами для обговорення майбутніх проектів.
Сприятливий день і для організації вечірок і корпоративів, участі у спортивних змаганнях.
До речі, Факти ICTV публікували місячний календар на серпень 2019, в якому вказані сприятливі дні та заборони.