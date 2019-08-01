Молодик 1 серпня 2019 має низку особливостей. Що варто робити у цей день, а що категорично заборонено – далі у матеріалі.

Молодик 1 серпня 2019 – непростий період, коли можуть виникати негаразди у стосунках та погіршення здоров’я. Але це триватиме недовго, з початку нової фази Місяця справи йтимуть позитивно.

Щоб цей день пройшов максимально комфортно, варто дотримуватися простих правил.

Що не можна робити у молодик 1 серпня:

починати сварки і конфлікти;

звільнятися з роботи;

стригтися;

робити операції;

брати і давати гроші у борг.

Читайте: Місяць “розчиниться” у небі: земляни зможуть спостерігати незвичайне явище

Що варто робити у молодик 1 серпня

Молодик – відмінний час для початку всього нового. Можна сідати на дієту, зустрічатися з діловими партнерами для обговорення майбутніх проектів.

Сприятливий день і для організації вечірок і корпоративів, участі у спортивних змаганнях.

До речі, Факти ICTV публікували місячний календар на серпень 2019, в якому вказані сприятливі дні та заборони.