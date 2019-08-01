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Факти / Lifestyle

Найкращі привітання з Днем подруги

1 серпня у світі відзначають День подруги. Факти ICTV зібрали найкращі привітання до цього свята.

Найкращі привітання з Днем подруги

День подруги – одне з улюблених свят жінок, яке відзначають у перший день серпня. Його святкування запровадили у США, однак згодом подруги почали вітати одна одну в Іспанії, Німеччині, Португалії та Великій Британії.

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Зараз День подруги відзначають і в України. Щоб долучитися до нього, пропонуємо також привітати свою подругу. Факти ICTV допоможуть це зробити добіркою привітань до Дня подруги.

* * * 

Обійми та поцілунки найдивовижнішій подрузі, яка принесла у моє життя щастя та посмішки, плітки та онлайн-чати, шопінг та фільми, а також наповнила моє життя такою кількістю прекрасних кольорів. З Днем подруги!

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Життя є більш радісним і повним відтінків, коли у тебе є подруга, з якою можна поділитися своїми секретами, поділитися своїми радісними моментами…поділитися своїм життям із тобою! З День подруги!

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Коли ми двоє разом, ми можемо завоювати світ, така сила наших стосунків. Коли ми разом, жодна проблема не є великою, тому що ми разом можемо керувати світом. З Днем подруги, подруго!

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Усмішки яскравіші, щастя подвоюється, веселощі потроюються, коли ти зі мною. Дякую за те, що ти даруєш мені так багато добра. Люблю тебе найбільше і бажаю усього найкращого у цей День подруги!

Раніше Факти ICTV писали, чим відрізняється чоловіча та жіноча дружба.

Фото: Dreamstime

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