Сьогодні туристичний комплекс Космічного центру імені Кенеді – одне з найбільш відвідуваних місць Америки. Поруч – мис Канаверал, де десятиліттями запускають ракети на орбіту. У туристичному комплексі знаходиться найбільша ракета у світі – Сатурн-5 завдовжки 110 метрів. Вона збудована Варнером фон Брауном ракетником Третього Рейху.

Фон Браун – хресний батько космонавтики та автор перших балістичних ракет ФАУ-2, які тестувала гітлерівська Німеччина. Після закінчення Другої світової він перейшов на бік Сполучених Штатів, яким і розповів про багато німецьких ракетних секретів.

Радянський Союз спочатку випереджав Штати. Перший супутник, перший політ людини у космос. Але вже на початку 60-х американці перехоплюють ініціативу. Зароджувалась місячна програма Аполлон, яка коштувала Америці колосальних зусиль і грошей.

Але як же американці доставляли ракети до пускового майданчику? Гусеничний транспортер Ханс – найбільша машина у світі – важить як 15 Статуй Свободи. Саме вона перевозить усі ракети до місця запуску. Цей супертрактор навіть через 50 років залишається дивом техніки. Після мінімальних модернізацій він досі може перевозити ракети до мису Канаверал.

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Військові пілоти Ніл Армстронг, Баз Олдрін та Майкл Колінз. Трійка космонавтів, чиї імена назавжди увійшли в історію. Вони першими ступили на Місяць. Але виявляється, на їх місці могли бути зовсім інші.

Михайло Яримович – український інженер, який після Другої світової переїхав у Штати. Як і німецький емігрант фон Браун, згодом він зіграв одну з ключових ролей у висадці американців на Місяць.

– Коли тільки починалась ця вся історія, я думав податись в астронавти. Я заповнив анкету, пройшов підготовку, але далі не пройшов відбір. А дружина сказала: «Знаєш, з прізвищем Яримович тобі й так нічого не світило». Там мав бути якийсь Сміт чи Джонсон, тобто справжній американець, – згадує Михайло Яримович.

Яримович розповідає маловідомі факти. Всередині екіпажу Аполону-11 розгорнулись суперечки, хто ж першим ступить на Місяць – Баз Олдрін чи Ніл Армстронг. За стартом місячної місії Аполон-11 з екранів спостерігає півмільярда землян. Десятки тон пального виводять космічний човен на орбіту. Відпадає перша ступінь ракети, потім друга. Після виходу на місячну траєкторію – третя.

Політ до Місяця триває 5 днів. Після цього від командного корабля відділяється місячний модуль з двома астронавтами на борту. Третій залишився у командному кораблі. Три години польоту в пошуках безпечного місця і модуль сідає на поверхню супутника землі. А далі – відомі на весь світ кадри Ніла Армстронга і перші слова, які він скаже на Місяці.

Це маленький крок для людини, але велетенський стрибок для людства.

Космонавти встромляють в місячну поверхню американський прапор, роблять кілька тестів та збирають зразки ґрунту. Далі – не менш складна місія повернення. Українець Михайло Яримович був одним з тих, хто відповідав за повернення астронавтів додому. Місія – надважлива. Американський уряд навіть готувався до ймовірної смерті космонавтів. У президента Ніксона була про всяк випадок написана трагічна промова.

Але, на щастя, щит для капсул, які повертали астронавтів на Землю, спроектований українцем, врятував космонавтів і вони вдало приземлились у водах Тихого океану.

Висадка американців на Місяць: чи міг на місці Ніла Армстронга бути українець

Американці стали роздавати зразки ґрунту науковим установам по всьому світу. Та одного разу стався конфуз. Зразок, який передали голандцям, виявився шматком дерева. В світі заговорили про те, що американці насправді ніколи не були на місяці.

Після Аполону-11 було ще 5 вдалих висадок на Місяць.

За різними опитуваннями, до 10% американців не вірять, що їхні співвітчизники були на Місяці. Вони впевнені: місія нібито була сфабрикована, щоб утерти носа СРСР.

Прихильники конспірологічної теорії стверджують, що насправді висадку на Місяць зняли чи то в Голівуді, чи то в американській пустелі. На користь цього, мовляв, говорять чимало аргументів – відсутність зірок на кадрах з Місяця, американський прапор гойдається, хоча вітрів там немає, і підозрілі тіні на поверхні – ніби від прожекторів у кіностудії.

Але за місячну місію відповідало більше 200 тис. людей, тож якби висадка була фейком, то за 50 років усі б давно про це дізнались.

Космічний центр Кенеді зараз знаходиться в законсервованому стані. Після припинення польотів шатлів він працює не на повну потужність. Повернути американців на Місяць в майбутньому мають приватні космічні компанії. Потім вони полетять далі на Марс. За прогнозами НАСА, це станеться уже за 5 років.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Трамп вимагає здійснити висадку на Місяць до 2024 року.