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Факти / Lifestyle

Як водні атракціони калічать людей і чи можна відстояти права у суді

Що робити, якщо травмувався на водному атракціоні і як довести вину власника екстремальних розваг – далі у матеріалі.

Як водні атракціони калічать людей і чи можна відстояти права у суді

Довести, що ви травмувалися через несправний атракціон практично неможливо. У власників таких розваг, як правило, не має ліцензій на атракціон, де вказано дата введення в експлуатацію і кінцевий термін придатності.

При цьому відпочивальникам не видають чек про надання послуги, що зводить можливість довести вину власника атракціону практично нанівець. Однак тут є вихід – заручіться підтримкою свідків. Нехай вони знімають вас на відео – і пам’ять про емоції і доказ у суді.

Читайте: В Одеській області чоловік загинув через падіння з атракціону

Постраждали на атракціоні – викликайте швидку з місця події.

Більше дивіться у відео програми Ранок у великому місті.

До речі, Факти ICTV писали, як не вбитися на курорті, повернутися додому здоровим, а найголовніше живим.

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