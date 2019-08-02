Яким буде 2 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День сприяє активності. Є висока ймовірність бути в центрі уваги. Але варто пам’ятати, що отримати увагу через скандали, звинувачення, незгоду – не найвигідніший спосіб.

Сьогодні день ідеально підходить, щоб мати розкішний і привабливий вигляд. Але не потрібно забувати, що стильний образ бажано створювати вже з наявного гардеробу і не одягати чогось нового – для цього не найкращий день.

До речі, розкіш і затишок 2 серпня можна створювати в будинку або квартирі.

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День не сприятливий для великих фінансових операцій і важливих ділових переговорів. Не варто сьогодні робити процедури медичного характеру – здавати аналізи чи проводити будь-які дослідження. Є ймовірність отримати помилковий результат.

Краще сьогодні приділити увагу родині і сімейним традиціям.

До слова, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на серпень 2019.