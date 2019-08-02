Які свята будуть у серпні 2019 року – в матеріалі Фактів ICTV.
У серпні 2019 року в Україні буде лише одне державне свято – День незалежності, тому українців очікує додатковий вихідний.
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В Україні День незалежності святкують у суботу, 24 серпня, тому понеділок, 26 серпня, також буде вихідним.
Свята у серпні:
- 1 серпня – День інкасатора
- 2 серпня – День аеромобільних військ
- 2 серпня – Свято Іллі Пророка
- 2 серпня -Міжнародний день Голокосту ромів (циган) – Параімосу
- 2 серпня -Міжнародний день пива
- 3 серпня – Всесвітній День кавуна
- 4 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України
- 5 серпня – Міжнародний день світлофора
- 6 серпня – Преображення Господнє у західних християн
- 6 серпня – Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї
- 7 серпня – Міжнародний день офтальмології
- 7 серпня – Міжнародний день альпінізму
- 7 серпня – Всесвітній день кішок
- 8 серпня – День військ зв’язку Збройних Сил України
- 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу
- 11 серпня – День будівельника
- 11 серпня – День святої Клари, покровительки телебачення
- 11 серпня – День будівельника
- 11 серпня – День працівників ветеринарної медицини
- 12 серпня – Міжнародний день молоді
- 13 серпня – Міжнародний день шульги
- 15 серпня – День археолога
- 19 серпня – Преображення Господнє. Яблуневий Спас
- 19 серпня – Всесвітній день гуманітарної допомоги
- 19 серпня – Всесвітній день фотографії
- 19 серпня – День пасічника
- 21 серпня – Міжнародний день пам’яті і поминання жертв тероризму
- 22 серпня – День пам’яті працівників МВС України, які загинули під час виконання службових обов’язків
- 22 серпня – Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства через релігію або переконання
- 23 серпня – День Державного прапора України
- 23 серпня – Європейський день пам’яті жертв сталінізму і нацизму
- 23 серпня – Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації
- 24 серпня – День Незалежності України
- 25 серпня – День шахтаря
- 30 серпня – Міжнародний день жертв насильницьких зникнень
- 31 серпня – День авіації України
- 31 серпня – День далекобійника
Факти ICTV також склали для вас календар державних свят на 2019 рік.