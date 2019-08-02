Які фільми вийдуть влітку 2019 року і що варто переглянути, читайте добірку в матеріалі Фактів ICTV.
Влітку збільшується кількість сеансів у кінотеотрах, а ночі теплі та приємні. Ми підготували для вас список усіх прем’єр літа-2019.
Кінопрем’єри червня
6 червня
Люди Ікс: Темний фенікс – бойовик, пригоди, фантастика – США, режисер: Саймон Кінберг;
Рокетмен – біографія, драма, музика, мюзикл, фентезі – Велика Британія, США, режисер: Декстер Флетчер;
Віта і Вірджинія – біографія, драма, мелодрама – Ірландія, Велика Британія, режисер: Чанія Баттон;
Біллі Кід – вестерн, пригоди – США, режисер: Вінсент Д’Онофріо;
Кунг-фу воїн – мультфільм, пригоди, фентезі – Китай, режисер: Цзоу И;
Принцеса Еммі – мультфільм, сімейний – Німеччина, Бельгія, Велика Британія, режисер: Піт де Риккер;
13 червня
Подорож хорошого пса – драма, комедія, пригоди, сімейний, фентезі – Китай, Індія, Гонконг, США, режисер: Гейл Манкусо;
Люди в чорному: Інтернешнл – бойовик, комедія, фантастика – США, режисер: Ф. Гері Грей;
Доміно – кримінал, трилер – Данія, Франція, Італія, Бельгія, Нідерланди, режисер: Брайан Де Пальма;
Корупціонер – кримінал, трилер – Велика Британія, режисер: Рон Скальпелло;
20 червня
Дитячі ігри – жахи – Франція, США, режисер: Ларс Клевберг;
Дитя робота – трилер, фантастика – Австралія, режисер: Грант Спьютор;
Ма – жахи, трилер – США, режисер: Тейт Тейлор;
За мрією – драма, музика – США, Велика Британія, режисер: Макс Мінгелла;
Французький жиголо – комедія – Франція, режисер: Олів’є Бару;
Поклик вовка – бойовик, драма – Франція, режисер: Абель Ланзак;
Історія іграшок 4 – комедія, мультфільм, пригоди, сімейний, фентезі – США, режисер: Джош Кулі;
20 червня
Анабель 3 – детектив, жахи, трилер – США, режисер: Гарі Доберман;
Божевільна парочка – комедія, мелодрама – США, режисер: Джонатан Лівайн;
Казанова. Останнє кохання – історія, мелодрама – Франція, режисер: Бенуа Жако;
Клуб анонімних кілерів – бойовик, детектив, кримінал, трилер – Велика Британія, режисер: Мартін Овен;
Обіцянка на світанку – біографія, драма, мелодрама – Франція, Бельгія, режисер: Єрік Барбє;
Вчора – комедія, мелодрама – Велика Британія, режисер: Денні Бойл
Кінопрем’єри липня
4 липня
Людина-павук: Далеко від дому – бойовик, комедія, пригоди, фантастика – США, режисер: Джонатан Уоттс;
Ману – комедія, мультфільм, пригоди – Німеччина, режисери: Кристиан Хаас, Андреа Блок;
Ізоляція – бойовик, детектив, жахи, кримінал, трилер – Німеччина, режисер: Крістіан Алверт;
Ібіца – комедія – Франція, режисер: Арно Лемор;
11 липня
Хижаки – жахи – США, режисер: Александр Ажа;
Водій для копа – бойовик, комедія – США, режисер: Майкл Даус;
Пригоди маленького Ремі – драма, комедія – Франція, режисер: Антуан Блосьє;
Зоопарк – військовий, історія, сімейний – Ірландія, Велика Британія, режисер: Колин Маківор;
21 міст – драма, кримінал, трилер – США, режисер: Брайан Кірк;
Фіш і Чіп: капосні друзі – мультфільм – Канада, режисер: Дэн Креч;
18 липня
Сонцестояння – детектив, драма, жахи, трилер – США, режисер: Арі Астер;
Анна – бойовик, для дорослих, трилер – Франція, режисер: Люк Бессон;
Біль та слава – драма – Іспанія, режисер: Педро Альмодовар;
Падіння американської імперії – комедія – Канада, режисер: Дені Аркан;
Король Лев – драма, мультфільм, мюзикл, пригоди, сімейний – США, режисер: Джон Фавро;
25 липня
Крок уперед: Рік танців – мелодрама, мюзикл – Китай, режисер: Рон Юан;
Сонце також зірка – драма, мелодрама – США, режисер: Рі Руссо-Янг;
Мій друг робот – драма, комедія, пригоди – Німеччина, Бельгія, режисер: Вольфганг Гроос
Кінопрем’єри серпня
1 серпня Форсаж: Гоббс та Шоу – бойовик, пригоди – США, режисер: Девід Літч;
8 серпня
Пісня диявола – детектив, драма – Ірландія, Велика Британія, режисер: Лайам Гэвин;
Королеви криміналу – бойовик, драма, кримінал – США, режисер: Андреа Берлофф;
Артеміс Фаул – сімейний, фантастика, фентезі – США, режисер: Кеннет Брана;
Рятувальники – мультфільм, пригоди – Китай, режисери: Шэнь Юй, Хуан Ян;
Одного разу в Голлівуді – драма, комедія – США, Велика Британія, режисер: Квентін Тарантіно;
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15 серпня
Дора і Загублене місто – пригоди, сімейний – Австралія, США, режисер: Джеймс Бобін;
Хороші хлопці – комедія – США, режисер: Джин Ступницки;
3 секунди – драма, кримінал – Велика Британія, режисер: Андреа Ді Стефано;
22 серпня
Падіння янгола – бойовик, драма, трилер – США, режисер: Рік Роман Во;
Angry Birds у кіно 2 – комедія, мультфільм – Фінляндія, США, режисер: Туроп Ван Орман;
UglyDolls. Ляльки з характером – мультфільм, фентезі – Китай, Канада, режисер: Келлі Есбері;
Поліна і таємниця кіностудії – пригоди, фентезі – Україна, Бельгія, Франція, режисер: Оліас Барко;
29 серпня
Шпигуни під прикриттям – мультфільм, фантастика – США, режисери: Нік Бруно, Трой Квон;
Мій янгол – драма, трилер – США, режисер: Ким Фаррант.
Нагадаємо, Факти ICTV пишуть рецензії на популярні кінопрем’єри.