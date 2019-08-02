До Міжнародного дня пива Факти ICTV зібрали неймовірні пивні рекорди та дослідження, що підтверджують користь помірного вживання напою.

Міжнародний день пива традиційно припадає на першу п’ятницю серпня.

Свято не є офіційним, але відзначається в 207 містах 50 країн на п’яти континентах.

Любителі цього напою прекрасно знають усе про пиво і не сумніваються в його користі. А ось, що про пиво розкажуть Факти ICTV.

Рекорди, пов’язані з пивом

Лідерами зі вживання пива у світі є Чехія (на людину припадає 156 л на рік), Ірландія (131 л) і Німеччина (115 л). Україна за цим показником відстає – у нашій країні на людину припадає 41 л на рік.

Найпопулярніший пивний фестиваль у світі Октоберфест, який проходить у німецькому Мюнхені, щорічно відвідують понад 6 млн людей.

Найміцніше у світі пиво Армагеддон варить шотландська компанія Brewmeister. Вміст алкоголю в ньому 65%.

За найдорожчу пляшку пива у світі доведеться викласти близько $1 тис. Правда, пляшка 12-літрова.

Читайте: Чи можна змішувати вино з пивом – відповідь учених

Користь пива

Існує думка, в яку охоче вірять любителі пива, що один літр “нефільтрованого” в 10 разів корисніший, ніж літр молока. Чи так це?

Згідно з дослідженнями, якщо не перевищувати дозу в 350 мл пива на день, то напій може навіть приносити користь організму. Те, що 350 мл пива печінка може знешкодити відносно швидко і нешкідливо, підтвердила і міністр охорони здоров’я України Уляна Супрун.

Пиво містить вітамін B1. За словами Супрун, він необхідний для адекватної роботи центральної та периферичної нервової систем.

Вживання пива зменшує ризик серцево-судинних захворювань. Згідно з дослідженням, найкраще для цього пити темний ель.

Невелика кількість пива може підтримувати розвиток кісток, що особливо добре для людей похилого віку, які страждають на остеопороз. Згідно з дослідженням, допомагає цьому синтетичний силікон, який міститься в напої.

Ще одне дослідження показало, що пивні антиоксиданти можуть захистити очі, запобігаючи пошкодженню мітохондрій. Для цього людям в зрілому віці потрібно випивати одну пляшку пива.

Крім того, ще одне дослідження довело, що вживання пива підвищує рівень ліпопротеїдів високої щільності в організмі. Простими словами – пиво підвищує “хороший холестерин”.

Нагадаємо, у В’єтнамі чоловіка з важким алкогольним отруєнням врятували за допомогою 15 банок пива.