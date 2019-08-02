28-річний стрімер Тайлер Блевінс, більш відомий як Ninja, вирішив піти з Twitch.

Стрімер під ніком Ninja (Тайлер Блевінс) вирішив покинути платформу Twitch, на якій він є лідером за кількістю підписників.

Тепер Ninja працюватиме на стрімінговій платформі Mixer, яка належить Microsoft.

Вона вбудована в ігрову платформу Xbox One та операційну систему Windows 10 і має велику кількість таких самих функцій, що і Twitch.

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Точна сума угоди між Microsoft і Ninja не називається.

Менеджери стрімера заявили, що ключовим фактором при укладанні угоди стали не гроші.

Справа в тому, що у Mixer більш молода аудиторія, яка віддає перевагу ігровим консолям. Цей факт і привернув увагу Ninja.

До слова, відбувся турнір з відеогри Fortnite, в якому переміг 16-річний Кайл Джерсдорф з ніком Bugha.