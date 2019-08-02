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Погода в Україні на 2 серпня (КАРТА)

Сьогодні, 2 серпня, на більшій території України пройдуть грози.

Погода в Україні на 2 серпня (КАРТА)

У західних, північних і східних областях України пройдуть грози. Температура повітря прогріється від 20° до 26° днем, від 11° до 14° вночі.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 2 серпня

На півдні та центрі країни буде хмарно, але в Одеській області варто очікувати дощі з грозою.

Температура вдень 22-28° і 12-16° вночі.

До речі, Укргідрометцентр дав прогноз погоди в Україні на серпень.

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