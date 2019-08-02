Проект Remote Kyiv – це двогодинний спектакль-прогулянка, на якому ти стаєш водночас глядачем та актором.
Remote проходить більше ніж у 50 містах світу: Нью-Йорку, Шанхаї, Лондоні, Парижі, а тепер і в Києві.
На спектаклі кожному учаснику видаються навушники, в яких звучатиме голос GPS-навігатора. Саме він поведе Києвом групу з 40 осіб. Старт маршруту на цвинтарі, а фінал – на даху.
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Проект створила українська команда U!ZAHVATI разом з німецькою театральною групою Rimini Protokoll.
Що: спектакль-прогулянка Remote Kyiv
Де: Звіринецьке кладовище, вул. Верхня, 21
Коли: с 23 червня до 30 вересня
Квитки можна придбати тут.
До слова, у серпні в українців буде один додатковий вихідний.
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