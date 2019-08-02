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У Києві проходить спектакль-прогулянка Remote Kyiv

Проект Remote Kyiv – це двогодинний спектакль-прогулянка, на якому ти стаєш водночас глядачем та актором.

Remote Kyiv

Remote проходить більше ніж у 50 містах світу: Нью-Йорку, Шанхаї, Лондоні, Парижі, а тепер і в Києві.

На спектаклі кожному учаснику видаються навушники, в яких звучатиме голос GPS-навігатора. Саме він поведе Києвом групу з 40 осіб. Старт маршруту на цвинтарі, а фінал – на даху.

Читайте: Де купатися у Києві у 2019 році – найкращі пляжі

Проект створила українська команда U!ZAHVATI разом з німецькою театральною групою Rimini Protokoll.

Що: спектакль-прогулянка Remote Kyiv

Де: Звіринецьке кладовище, вул. Верхня, 21

Коли: с 23 червня до 30 вересня

Квитки можна придбати тут.

До слова, у серпні в українців буде один додатковий вихідний.

Фото: Dreamstime

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