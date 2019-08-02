PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Як захистити персональні дані на мобільному телефоні

Як захистити персональні дані на мобільному телефоні і вберегтися від шахраїв – читайте в матеріалі.

захист персональних даних на телефоні

Сьогодні мобільний телефон – не лише засіб зв’язку. Він містить безліч конфіденційної інформації, яку можуть викрасти і використати хакери.

Щоб захистити свої персональні дані потрібно дотримуватися простих правил. Перш за все, на телефоні обов’язково повинен бути надійний пароль – цифровий, графічний або біометричний.

На це потрібно звертати особливу увагу, бо саме за допомогою номера телефону можна зламати банківський акаунт.

Читайте: Захист персональних даних: як вберегтися від шахраїв

По-друге, в жодному разі паролі від пошти, акаунтів, додатків, соцмереж, банківських карт не можна зберігати у нотатках на телефоні. Краще цю інформацію записати у звичайний блокнот.

Також, у вас повинен бути надійний пароль для банківських карт. Це точно не дата народження і не той, який ви використовуєте для пошти.

Крім того, на телефоні не повинно бути фото документів. Якщо ж вам потрібно зайти в соцмережі з чужого пристрою, то пам’ятайте, робити це потрібно через приховану вкладку.

Раніше Факти ICTV писали про те, як захистити заощадження на банківській карті від шахраїв.

Джерело: УНН

Фото: Unsplash

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Данилюк призначений головою Національного центру кібербезпеки
Як захистити заощадження на банківській карті від шахраїв
Відбивають до 7 тис. атак на рік! Як працює кіберзахист у Туреччині
Росія готувала кібератаку на українські ЗМІ
Комп’ютерні віруси: як виявити та захистити техніку
СБУ викрила хакерів, які готували кібератаку напередодні виборів
Захист персональних даних: як вберегтися від шахраїв
Для захисту виборів: Макрон запропонував створити агентство із захисту від кібератак
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка