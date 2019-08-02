Як захистити персональні дані на мобільному телефоні і вберегтися від шахраїв – читайте в матеріалі.

Сьогодні мобільний телефон – не лише засіб зв’язку. Він містить безліч конфіденційної інформації, яку можуть викрасти і використати хакери.

Щоб захистити свої персональні дані потрібно дотримуватися простих правил. Перш за все, на телефоні обов’язково повинен бути надійний пароль – цифровий, графічний або біометричний.

На це потрібно звертати особливу увагу, бо саме за допомогою номера телефону можна зламати банківський акаунт.

Читайте: Захист персональних даних: як вберегтися від шахраїв

По-друге, в жодному разі паролі від пошти, акаунтів, додатків, соцмереж, банківських карт не можна зберігати у нотатках на телефоні. Краще цю інформацію записати у звичайний блокнот.

Також, у вас повинен бути надійний пароль для банківських карт. Це точно не дата народження і не той, який ви використовуєте для пошти.

Крім того, на телефоні не повинно бути фото документів. Якщо ж вам потрібно зайти в соцмережі з чужого пристрою, то пам’ятайте, робити це потрібно через приховану вкладку.

Раніше Факти ICTV писали про те, як захистити заощадження на банківській карті від шахраїв.