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Знайомства в мережі: названо найкращий час для пошуку пари

Як познайомитись у Tinder, щоб спілкування перейшло в реальне життя? Досвідчений користувач Tinder вивів “ідеальну формулу” для спілкування на сайті знайомств.

Знайомства в мережі: названо найкращий час для пошуку пари

Користувач Tinder британець Стефан-П’єр Томлін, який отримав прізвисько найпопулярнішого чоловіка в Tinder, дав пораду щодо найбільш ефективного часу для пошуку пари в додатку.

29-річний телеведучий та модель вважає, що в неділю о 14.00 найкраще знайомитись у додатках.

Томлін впевнений, що у вихідні користувачі частіше заходять в Tinder, а в неділю о 14.00 більшість з них перебувають вдома після суботніх розваг і роздумують про плани на найближчий тиждень і серед цих планів може бути побачення.

Читайте: Як познайомитись у Tinder – історії користування та лайфхаки

Дуже вдалим часом також є будні після 22.30, тоді більшість людей регулярно заходять в додаток.

Раніше ми писали, як і де познайомитися з дівчиною у реальному житті, про що не можна говорити при першій зустрічі та які помилки чоловіки допускають найчастіше.

Джерело: The Sun

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