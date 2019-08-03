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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 3 серпня

Яким буде 3 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

Сьогодні варто проявляти активність, але на самоті.

Бажано звести до мінімуму соціальні контакти, адже є великий ризик виникнення конфліктів. Проте хороші результати може дати романтика і спілкування з дітьми, якщо не намагатися здобути контроль над ситуацією.

Можна запланувати справи, які наповнюють, зайнятися творчістю.

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У цей день корисні як фізичні навантаження, так і відпочинок. Ваше тіло саме підкаже, на що краще звернути увагу.

Небажано займатися питаннями, пов’язаними з лікуванням хвороб.

Несприятливим сьогодні вважається початок поїздок і подорожей.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на серпень 2019 року для всіх знаків зодіаку.

Джерело: Astro.Expert

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