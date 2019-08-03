Представники Facebook підтвердили, що компанія незабаром змінить назви своїх дочірніх підприємств Instagram та WhatsApp.

Керівництво соцмережі планує вивести на перший план приналежність Instagram та WhatsApp до Facebook.

Після того, як компанія Facebook придбала Instagram та WhatsApp, її засновник Марк Цукерберг обіцяв, що не втручатиметься в роботу дочірніх підприємств і дозволить їм розвиватися автономно.

Але згодом він порушив свою обіцянку і заявив, що месенджер WhatsApp та соцмережа Instagram об’єднають з Facebook Messenger.

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Тепер у Facebook вирішили перейменувати Instagram та WhatsApp таким чином, щоб користувачам було відразу зрозуміло, кому належать ці сервіси.

Однією з версій нової назви є Instagram від Facebook і WhatsApp від Facebook.

Нагадаємо, компанія Facebook разом із 28 партнерами анонсувала запуск криптовалюти Libra.

Джерело: Mashable