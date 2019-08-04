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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 4 серпня

Яким буде 3 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 4 серпня

У першій половині дня займіться  духовними і спокійними справвами. Бажано звернути увагу на взаємини з батьком і вищими за статусом людьми. Також не рекомендується ухвалювати серйозних і важливих рішень, сперечатися.

Друга половина дня сприятлива для більшості творчих справ, особливо розрахованих на довгострокову перспективу. Гарний час  для вирішення питань з нерухомістю.

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Добре вирішувати питання, пов’язані з кар’єрою, враховуючи, що день недільний, можна щось в цьому напрямку вивчити, пізнати – не обов’язково діяльність співвідносити з присутністю на роботі. Діяльність, спрямована на навчання, процвітання буде сьогодні мати підтримку та успіх.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на серпень 2019 рокудля всіх знаків зодіаку.

ДжерелоAstro.Expert

 

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