У 2019 році на людей чекає безліч магнітних бур. Як вони впливають на здоров’я, що не можна робити у цей час і календар магнітних бур на кожен місяць – в матеріалі Фактів ICTV.

Графік магнітних бур на кожен місяць 2019 року, а також про згубний вплив на здоров’я – читайте далі у матеріалі.

Як магнітні бурі впливають на здоров’я

У період магнітних бур фізичний стан різко погіршується. Особливо це відчувають метеочутливі люди і люди похилого віку. Вагітні жінки і маленькі діти теж знаходяться у зоні ризику.

Найбільшої шкоди магнітні бурі приносять серцево-судинній системі, кількість серцевих нападів і інфарктів зростає. У багатьох підвищується артеріальний тиск і зростає ризик тромбозу. А ще під час бур частіше звичайного загострюються захворювання, включаючи і психічні.

Ті, хто не мають проблем зі здоров’ям, схильні до підвищеної стомлюваності, слабкості, занепаду сил, дратівливості або апатії.

Що робити у магнітну бурю?

У період магнітних бур не варто займатися активними видами діяльності, краще відмовитися від важких фізичних навантажень. Не варто перенасичувати організм їжею і вже тим більше вживати алкоголь.

Календар магнітних бур 2019

Серпень:

2 і 3 серпня – слабка буря;

16 і 17 серпня – потужний спалах на Сонці;

18-20 серпня – середня буря.

Вересень:

6 і 26 вересня – сильні магнітні бурі.

Жовтень:

1, 29 і 30 жовтня – невелика магнітна буря.

Листопад:

11 і 15 листопада – слабка магнітна буря;

18 листопада – сильна магнітна буря.

Грудень:

3 грудня – середнє магнітне коливання;

26 і 29 грудня – дві сильні магнітні бурі;

28 грудня – слабке коливання магнітного поля Землі.

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До речі, магнітне поле Землі змінюється з величезною швидкістю, а причину такої аномалії вчені поки не можуть з’ясувати.