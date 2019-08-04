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Календар свят на серпень 2019

Які свята будуть у серпні 2019 року – в матеріалі Фактів ICTV.

Календар свят на серпень 2019

У серпні 2019 року в Україні буде лише одне державне свято – День незалежності, тому українців очікує додатковий вихідний.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

В Україні День незалежності святкують у суботу, 24 серпня, тому понеділок, 26 серпня, також буде вихідним.

Свята у серпні:

  • 1 серпня – День інкасатора
  • 2 серпня – День аеромобільних військ
  • 2 серпня – Свято Іллі Пророка
  • 2 серпня -Міжнародний день Голокосту ромів (циган) – Параімосу
  • 2 серпня -Міжнародний день пива
  • 3 серпня – Всесвітній День кавуна
  • 4 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України
  • 5 серпня – Міжнародний день світлофора
  • 6 серпня – Преображення Господнє у західних християн
  • 6 серпня – Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї
  • 7 серпня – Міжнародний день офтальмології
  • 7 серпня – Міжнародний день альпінізму
  • 7 серпня – Всесвітній день кішок
  • 8 серпня – День військ зв’язку Збройних Сил України
  • 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу
  • 11 серпня – День будівельника
  • 11 серпня – День святої Клари, покровительки телебачення
  • 11 серпня – День будівельника
  • 11 серпня – День працівників ветеринарної медицини
  • 12 серпня – Міжнародний день молоді
  • 13 серпня – Міжнародний день шульги
  • 15 серпня – День археолога
  • 19 серпня – Преображення Господнє. Яблуневий Спас
  • 19 серпня – Всесвітній день гуманітарної допомоги
  • 19 серпня – Всесвітній день фотографії
  • 19 серпня – День пасічника
  • 21 серпня – Міжнародний день пам’яті і поминання жертв тероризму
  • 22 серпня – День пам’яті працівників МВС України, які загинули під час виконання службових обов’язків
  • 22 серпня – Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства через релігію або переконання
  • 23 серпня – День Державного прапора України
  • 23 серпня – Європейський день пам’яті жертв сталінізму і нацизму
  • 23 серпня – Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації
  • 24 серпня – День Незалежності України
  • 25 серпня – День шахтаря
  • 30 серпня – Міжнародний день жертв насильницьких зникнень
  • 31 серпня – День авіації України
  • 31 серпня – День далекобійника

Інфографіка

Факти ICTV також склали для вас календар державних свят на 2019 рік.

Фото: Dreamstime

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