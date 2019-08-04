4 серпня в Україні відзначають День Повітряних сил ЗСУ. Факти ICTV підготували СМС-привітання зі святом.

В Україні День Повітряних сил ЗСУ відзначають у першу неділю серпня. Цього року свято припало на 4 серпня.

Цей день встановили 27 червня 2007 року, адже ВВС має вагоме значення в забезпеченні обороноздатності держави.

Свято є офіційним, але не вихідним днем.

Читайте: Куди піти на День незалежності: афіша заходів

СМС-привітання з Днем Повітряних сил ЗСУ, на Фактах ICTV.

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І безстрашні, і леткі,

І привітати привід є,

Всіх вас зі святом почесним,

Українських ВПС.

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Зі святом вас вітаємо,

Неба чистого бажаємо,

Щастя, радості, удачі,

А для вирішення задачі,

Чудо-техніку мати,

Не хворіти і не сумувати!

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Честь і слава вам, герої неба,

За сміливість і відвагу, вам дякуємо,

Чистого вам неба, теплого вам хліба,

У свято ВПС ми побажати хочемо!

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Вам спасибі за захист,

Тут і миша не проповзе,

Якщо раптом свого кордону

Ви задумали обліт.

Не втрачайте сили духу,

Пам’ятайте, ми віримо в вас.

Будьте з небом нерозлучні,

І навіки, і зараз.

До речі, анонсовані зміни у системі харчування військовослужбовців ЗСУ, що передбачають відмову від фірм-аутсорсерів та збільшення раціону.