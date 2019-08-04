PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Найкращі СМС-привітання з Днем Повітряних сил ЗСУ

4 серпня в Україні відзначають День Повітряних сил ЗСУ. Факти ICTV підготували СМС-привітання зі святом.

Найкращі СМС-привітання з Днем Повітряних сил ЗСУ

В Україні День Повітряних сил ЗСУ відзначають у першу неділю серпня. Цього року свято припало на 4 серпня.

Цей день встановили 27 червня 2007 року, адже ВВС має вагоме значення в забезпеченні обороноздатності держави.

Свято є офіційним, але не вихідним днем.

Читайте: Куди піти на День незалежності: афіша заходів

СМС-привітання з  Днем Повітряних сил ЗСУ, на Фактах ICTV.

***

І безстрашні, і леткі,
І привітати привід є,
Всіх вас зі святом почесним,
Українських ВПС.

***

Зі святом вас вітаємо,
Неба чистого бажаємо,
Щастя, радості, удачі,
А для вирішення задачі,
Чудо-техніку мати,
Не хворіти і не сумувати!

***

Честь і слава вам, герої неба,
За сміливість і відвагу, вам дякуємо,
Чистого вам неба, теплого вам хліба,
У свято ВПС ми побажати хочемо!

***

Вам спасибі за захист,
Тут і миша не проповзе,
Якщо раптом свого кордону
Ви задумали обліт.

Не втрачайте сили духу,
Пам’ятайте, ми віримо в вас.
Будьте з небом нерозлучні,
І навіки, і зараз.

До речі, анонсовані зміни у системі харчування військовослужбовців ЗСУ, що передбачають відмову від фірм-аутсорсерів та збільшення раціону.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка