4 серпня в Україні відзначають День Повітряних сил ЗСУ. Факти ICTV підготували СМС-привітання зі святом.
В Україні День Повітряних сил ЗСУ відзначають у першу неділю серпня. Цього року свято припало на 4 серпня.
Цей день встановили 27 червня 2007 року, адже ВВС має вагоме значення в забезпеченні обороноздатності держави.
Свято є офіційним, але не вихідним днем.
Читайте: Куди піти на День незалежності: афіша заходів
СМС-привітання з Днем Повітряних сил ЗСУ, на Фактах ICTV.
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І безстрашні, і леткі,
І привітати привід є,
Всіх вас зі святом почесним,
Українських ВПС.
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Зі святом вас вітаємо,
Неба чистого бажаємо,
Щастя, радості, удачі,
А для вирішення задачі,
Чудо-техніку мати,
Не хворіти і не сумувати!
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Честь і слава вам, герої неба,
За сміливість і відвагу, вам дякуємо,
Чистого вам неба, теплого вам хліба,
У свято ВПС ми побажати хочемо!
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Вам спасибі за захист,
Тут і миша не проповзе,
Якщо раптом свого кордону
Ви задумали обліт.
Не втрачайте сили духу,
Пам’ятайте, ми віримо в вас.
Будьте з небом нерозлучні,
І навіки, і зараз.
До речі, анонсовані зміни у системі харчування військовослужбовців ЗСУ, що передбачають відмову від фірм-аутсорсерів та збільшення раціону.