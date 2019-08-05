Яким буде 5 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День сприятливий для широкого спектру творчих справ. Якщо виникло бажання, сьогодні саме час спробувати роботу на гончарному крузі.

Сьогодні варто виділити час на садівництво, посадку рослин. Успішними можуть виявитися будь-які домашні роботи, пов’язані з прибиранням, благоустроєм.

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День загалом сприяє активності, але надміру перенапружуватися не бажано. Сьогодні можна зайнятися справами, пов’язаними зі здоров’ям і поліпшенням фізичного стану тіла. Це можуть бути лікування, профілактика, фізичні навантаження, відвідування салонів краси.

Якщо ви давно планували вивчити іноземну мову, то сьогоднішній день ідеально для цього підходить.

До справ і спілкування бажано підходити з гумором і легкістю.

До слова, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на серпень 2019.