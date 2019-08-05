Гороскоп на тиждень з 5 до 11 серпня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 5 до 11 серпня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

Відмінно вдається займатися громадською діяльністю, здатні надихати партнерів, співробітників і компаньйонів. Можете розраховувати на успішне вирішення юридичних справ, матеріальну допомогу, ідейну підтримку керівника і заступників, особливо серед представників протилежної статі. Ви артистичні, зовні привабливі, можете вразити екстравагантністю нарівні з хорошим смаком.

Гороскоп для Тельців

У цей час вам властиве емоційне самоствердження. Стаєте особливо чуйними до знаків уваги, похвали. Немає бажання думати про проблеми, працювати тим паче не хочеться, прагнете отримати від життя всі можливі радосщі. Почуття проявляються відкрито або навіть демонстративно. Сприятливий час для презентацій, виставок, демонстрації своїх артистичних здібностей або досягнень.

Гороскоп для Близнюків

Ставаєте розсудливими та обережними, менше турбуєтеся, відчуваєте рівновагу. Має схильність оточувати себе всім традиційним, вивчати проблеми минулого. Успішний тиждень для роботи в безпосередньому контакті з людьми, бо зараз здатні отримати популярність і довіру народу. Намагайтеся не занурюватися у свої думки і не зациклюватися на особистих проблемах, адже ризикуєте не помітити небезпеку.

Гороскоп для Раків

У контактах і зв’язках стаєте дуже енергійними. Добре проявляєте себе у своїй професії, з’являється творча активність, впевненість у собі. Постарайтеся не перевтомлюватися через поїздки та спілкування з великою кількістю людей. Наполегливість у вираженні своїх ідей та інтересів – необхідний фактор успіху в цей період. З’являється інтерес до інтелектуальних ігор, активізується розумова сфера.

Гороскоп для Левів

Це хороший період для кохання, шлюбу і дружби з протилежною статтю, проведення презентацій, вечорів, зустрічей. Гарний настрій, схильність до розваг, романтичних стосунків. Зростає ваша чарівність і фізична привабливість. Ви можете скористатися цим для встановлення контактів з протилежною статтю, як з керівництвом, так і підлеглими або діловими партнерами.

Гороскоп для Дів

Правильно використовуєте свій талант у своїй професійній діяльності або ж у роботі за сумісництвом. Сприятливий період для ділових переговорів, отримання знань, підписання угод або ж для творчості в усіх сферах ваших інтересів. Вам вдасться ефектно висловити ваші ідеї, ввести на роботі деякі нововведення і вдосконалення, оптимальним чином організувати використання розумового потенціалу ваших співробітників.

Гороскоп для Терезів

Період сприятливий для залучення уваги до своїх справ впливових осіб. Від них можна чекати розуміння, допомоги та підтримки, зокрема матеріальної та фінансової. Оптимізм дозволить вам оптимально вирішити багато виробничих і комерційних проблем. У програші ви не залишитеся, якщо укладете в цей період угоду чи підпишите контракт. Більш вдало складаються ділові стосунки з протилежною статтю.

Гороскоп для Скорпіонів

Проявляєте пристрасть у всьому, що вами планується і замислюється. Для всіх справ і занять характерна грунтовність. Ви стаєте активнішими, ніж в інші періоди, критичнішими, нетерпимішими, примхливішими. Тільки сила волі допомагає виходити з кризових станів. Посилюються сумніви, недовіра та підозрілість. Не піддавайтесь ревнощам та не подавайте для них приводу. Підвищується інтерес до всього таємничого, містичного і забороненого.

Гороскоп для Стрільців

Посилюється оптимізм, загострюється чутливість до успіху, що дає схильність перебільшувати свої можливості та сили. Проявляється схильність до ризику, демонстрації власної відваги. Ви здатні легко захопити та заразити ентузіазмом, але він недовговічний і поверховий. Поліпшується самопочуття, що добре позначається на фізичній формі. Зростає потреба в русі, спортивних заняттях, фізичній роботі. Погано переживаються обмеження.

Гороскоп для Козерогів

Період виправлення помилок, після чого ви зможете рушити далі. Відчуваєте потребу у визнанні ваших талантів, здібностей, зусиль і досягнень. Ви схильні до розчарування і смутку, якщо ці почуття невиправдані. Ваші досягнення очевидні для навколишніх, але навіть якщо ними демонстративно не захоплюються і не роздають похвалу на вашу адресу, не повинно страждати ваше самолюбство і занижуватися самооцінка.

Гороскоп для Водоліїв

Особливо важко протікає ділове спілкування з представниками протилежної статі. Гонитва за задоволеннями заважає вам працювати. Не допускайте перевитрати бюджету. Відкладіть укладення угод і договорів, підписання важливих паперів, залагоджування юридичних питань. Не варто звертатися в офіційні інстанції, краще відмовитися від урочистих прийомів, світських вечорів. Настрій не дуже хороший, ви можете страждати через відсутність гармонії в почуттях.

Гороскоп для Риб

Заглибленість у себе нерідко заважає виконанню робочих обов’язків, тому що призводить до неуважності та сповільненості реакцій. Схильність до спогадів, аналізу минулих подій. Вас цікавлять не лише свої емоції та власні вчинки, а й все, що відбувається в житті інших людей. Вам здається, що те, що відбувається з вами та навколишніми, має свій таємний сенс, а світ сповнений знаків і символів. Погіршується пам’ять на цифри, факти, імена.

До слова, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на серпень 2019.