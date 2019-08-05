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Hubble зробив новий знімок галактики-двійника Чумацького шляху

Телескоп Hubble надіслав новий знімок спіральної галактики NGC 3432, яка нагадує Чумацький шлях.

Спіральна галактика

Телескоп Hubble зробив новий знімок далекого спірального скупчення NGC 3432, яке дуже схоже на Чумацький шлях.

Галактика має тонкі рукава, які обвиваються навколо центральної точки і наповнені зірками та космічним матеріалом.

На фотографії не можна розгледіти яскраве ядро ​​і рукава спіральної галактики.

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На бічному знімку видно довгу та яскраву смугу світла – зовнішні кордони NGC 3432.

– Темні смуги космічного пилу, плями різної яскравості та рожеві області зіркових утворень дають можливість побачити справжню форму NGC 3432, – йдеться у повідомленні.

До слова, телескоп Hubble виявив аномальну чорну діру, яка не повинна існувати.

Джерело: NASA/ESA

Фото: ESA/Hubble & NASA

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