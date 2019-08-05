День незалежності України щороку відзначають 24 серпня.

День незалежності України традиційно у 2019 році відзначатимуть 24 серпня.

У цьому році свято випадає на суботу, тому українці будуть відпочивати три дні поспіль – 24, 25, 26 серпня.

Вперше День незалежності України відзначили 16 липня 1991 року – річниця ухвалення Декларації про державний суверенітет України.

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Однак потім державне свято перенесли на 24 серпня, бо саме в цей день 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.

День незалежності України був підтверджений на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року.

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