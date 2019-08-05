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Коли День залізничника в Україні – дата

В Україні День залізничника щороку святкують 4 листопада.

Коли День залізничника в Україні – дата

День залізничника в Україні, починаючи з 2003 року, святкують 4 листопада. Ця дата не змінюється з року в рік.

Вона не випадкова і приурочена до прибуття першого пасажирського потяга на вокзал Львова. Це сталося у далекому 1861 році.

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Це свято відзначають усі, хто має професійне відношення до залізниці, потягів, станцій і вокзалів.

До речі, Факти ICTV підготували для вас шість найнезвичайніших залізничних маршрутів у світі.

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