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Факти / Lifestyle

Найдешевші авіаквитки – українці створили Telegram-бот для моніторингу

Українці Микола Кравчук та Денис Ліщенко створили бота AirTrack для моніторингу цін на авіаквитки. Ботом можна користуватися в месенджері Telegram.

літак

Аби додати бота – натисніть сюди.

Задум українців має полегшити життя усім, хто має намір економно подорожувати. Ціни на авіаквитки, особливо якщо говорити про бюджетні авіалінії, дуже часто змінюються в силу різних факторів.

Так, упродовж хвилини, у базах усіх авіаліній світу, відбувається більш ніж 225 тис. змін. Щоб відстежити найнижчу ціну, потрібно щодня вручну перевіряти вартість квитків. Саме цю проблему може вирішити Telegram-бот AirTrack. Він автоматично стежить за ціною авіаквитків і надсилає сповіщення у разі зниження чи підвищення вартості квитка.

Бот моніторить 98% авіакомпаній світу, зокрема –  Wizzair, Ryanair та інші лоукости, які покривають Європу.

Користувачу потрібно усього лишень задати потрібний маршрут, створити відстеження вартості по даному напрямку, після чого AirTrack надсилатиме сповіщення про будь-які зміни ціни.

Іншими словами, усю монотонну й нудну роботу в процесі покупки авіаквитка AirTrack візьме на себе. Користувачу залишається лишень чекати зниження вартості квитка і в зручний момент здійснити покупку.

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Наразі бот спілкується трьома мовами: англійська, українська та російська. У майбутньому українці планують розширити мовний перелік, а також додати нові пошукові можливості.

Одна з головних цілей — зробити бота максимально гнучким до розуміння людської мови.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, чи  можна автоматизувати продаж ІТ-рішень у B2B сфері.

Фото: Pixabay

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