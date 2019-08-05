Міжнародний день світлофорів відзначають щороку 5 серпня. Топ-5 найбільш незвичайних світлофорів світу зібрали Факти ICTV.

Міжнародний день світлофора почали святкувати 5 серпня 1914 року. Саме тоді з’явився перший світлофор у місті Клівленд.

У нього було лише два кольори – червоний і зелений. А коли він перемикав кольори, то видавав звуковий сигнал.

Перший триколірний світлофор з жовтим кольором з’явився у 1920 році в Детройті. Перший світлофор в Україні був встановлений у 1936 році у Харкові.

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З нагоди Міжнародного дня світлофора топ-5 найбільш незвичних світлофорів світу підготували для вас Факти ICTV.

На дивні світлофори багата Німеччина. Так, на вулицях Берліна можна побачити світлофор, на якому зображений велосипед, червоне серце та жовта зірка.

Берлінський ампельман також є одним із найвідоміших сигналів світлофора. Замість звичайного кола на ньому зображений чоловік, який світиться зеленим кольором, коли рух дозволено.

Є унікальні світлофори з зображенням Бетховена в німецькому містечку Бонн.

А от світлофори для закоханих є у Відні.

У австралійському місті Меріборо світлофор прикрашає Мері Поппінс.

Раніше Факти ICTV писали про те, що в Украні хочуть скасувати “жовтий” режим світлофора.