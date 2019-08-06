У соціальній мережі Instagram набирає популярність новий тренд в манікюрі – фруктовий.

Фруктовий манікюр став новим б’юті-трендом в Instagram.

Дизайн нігтів з малюнками персика, вишні, кавуна, лайму, винограду та інших фруктів став головним трендом серпня.

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Такий манікюр сподобається любителям мінімалізму і прихильницям яскравих кольорів.

Факти ICTV зібрали найвдаліші фруктові дизайни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Betina R. Goldstein (@betina_goldstein) 25 Янв 2019 в 10:15 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Betina R. Goldstein (@betina_goldstein) 1 Авг 2019 в 6:17 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Betina R. Goldstein (@betina_goldstein) 25 Апр 2019 в 12:27 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tania

Раніше Факти ICTV публікували фото новинок модного манікюру.