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Факти / Lifestyle

Фруктовий манікюр став новим трендом Instagram

У соціальній мережі Instagram набирає популярність новий тренд в манікюрі – фруктовий.

фруктовий манікюр

Фруктовий манікюр став новим б’юті-трендом в Instagram.

Дизайн нігтів з малюнками персика, вишні, кавуна, лайму, винограду та інших фруктів став головним трендом серпня.

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Такий манікюр сподобається любителям мінімалізму і прихильницям яскравих кольорів.

Факти ICTV зібрали найвдаліші фруктові дизайни.

 

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Публикация от Betina R. Goldstein (@betina_goldstein)

 

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Публикация от Betina R. Goldstein (@betina_goldstein)

 

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Публикация от Betina R. Goldstein (@betina_goldstein)

 

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Публикация от Tania

 

Раніше Факти ICTV публікували фото новинок модного манікюру.

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