У соціальній мережі Instagram набирає популярність новий тренд в манікюрі – фруктовий.
Фруктовий манікюр став новим б’юті-трендом в Instagram.
Дизайн нігтів з малюнками персика, вишні, кавуна, лайму, винограду та інших фруктів став головним трендом серпня.
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Такий манікюр сподобається любителям мінімалізму і прихильницям яскравих кольорів.
Факти ICTV зібрали найвдаліші фруктові дизайни.
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Раніше Факти ICTV публікували фото новинок модного манікюру.