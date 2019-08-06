Яким буде 6 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День більше підходить для активних справ, енергії вистачить на все.

Є ймовірність різких рішень і вчинків, але саме сьогодні, і особливо після 11.00, від негативу краще утриматися. Важливий час для творчих справ. Є ймовірність повторення подій у майбутньому, тому все різке і конфліктне варто виключити, хоча можливість такого настрою цілком може виникнути.

Час підходить для покупок, важливість і спрямованість покупок можна обирати за настроєм. Дуже добре зробити сьогодні щось для будинку – може бути хороший результат.

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Фізичні навантаження вітаються.

День зовсім не підходить для різких, конфліктних ситуацій і розслідувань. Найкраще запланувати події, які наповнюють і дають заряд енергії.

До слова, детальний гороскоп на серпень для Фактів ICTV склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).