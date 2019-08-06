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Погода в Україні на 6 серпня (КАРТА)

Майже по всій території України буде хмарно, в західних областях очікуються грози.

Погода в Україні на 6 серпня (КАРТА)

У північних, східних, південних і центральних областях України буде хмарно.

Вночі варто очікувати температуру в межах 8-12°, вдень буде досить жарко – 22-26° вище нуля.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 6 серпня

На заході країни очікуються сильні грози. Температура вдень 24-27°, вночі 11-13°.

До слова, через негоду у Запорізькій області 50 населених пунктів залишилися без світла.

Джерело: Укргідрометцентр

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