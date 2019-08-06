Розкрито точну дату старту продажів iPhone 11.

iPhone 11 може з’явиться у магазинах вже 20 вересня 2019 року.

Про це проговорився президент японської телекомунікаційної компанії SoftBank.

Це сталося, коли він коментував закон про телекомунікаційний бізнес, який вступає в силу з 1 жовтня. Згідно з ним оператори не мають права пропонувати спеціальні тарифи за завищеними цінами при купівлі смартфона.

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– Чесно кажучи, мені цікаво, що робити протягом десяти днів, що залишилися. Мабуть, я не повинен був цього говорити. Втім, я не знаю, коли точно вийде новий iPhone, – зам’явся президент SoftBank Кен Міяучі.

До речі, раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що iPhone 11 може отримати квадратну камеру, куди встановлять три об’єктива.