Компанія Audi продемонструвала концепт e-tron Scooter, який є гібридом скутера і скейта.

Компанія Audi показала електричний гібрид скутера і скейта під назвою e-tron Scooter, який використовується для пересуванню по місту.

У компанії припускають, що новинку використовуватимуть для того, щоб дістатися до найближчої стоянки, будинку або зупинки громадського транспорту.

Audi e-tron Scooter важить близько 12 кг, його можна скласти і перевозити в багажнику авто або громадському транспорті.

Читайте: Українці зможуть контролювати ремонт доріг через смартфон

Батарея скутера розташована у передній стійці, разом з екраном відображення заряду акумулятора. Підключення до пристрою відбувається за допомогою спеціального додатку.

Новинка здатна розвивати швидкість до 20 км/год і може проїхати близько 20 км на одному заряді.

Поява Audi e-tron Scooter на ринку запланована на кінець 2020 року ціною €2 тис.

До слова, компанія Audi представила електрокар Audi e-tron GT, який стане на конвеєр у 2020 році.

Джерело: Audi

Фото: Audi

Відео: YOUCAR