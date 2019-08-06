Компанія Audi продемонструвала концепт e-tron Scooter, який є гібридом скутера і скейта.
Компанія Audi показала електричний гібрид скутера і скейта під назвою e-tron Scooter, який використовується для пересуванню по місту.
У компанії припускають, що новинку використовуватимуть для того, щоб дістатися до найближчої стоянки, будинку або зупинки громадського транспорту.
Audi e-tron Scooter важить близько 12 кг, його можна скласти і перевозити в багажнику авто або громадському транспорті.
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Батарея скутера розташована у передній стійці, разом з екраном відображення заряду акумулятора. Підключення до пристрою відбувається за допомогою спеціального додатку.
Новинка здатна розвивати швидкість до 20 км/год і може проїхати близько 20 км на одному заряді.
Поява Audi e-tron Scooter на ринку запланована на кінець 2020 року ціною €2 тис.
До слова, компанія Audi представила електрокар Audi e-tron GT, який стане на конвеєр у 2020 році.
Джерело: Audi
Фото: Audi
Відео: YOUCAR